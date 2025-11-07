ראש אכ"א, האלוף דדו בר כליפא, אמר בכנסת כי ההפגנות נגד מעצר בני ישיבות "לוקחות לנו הרבה כוח" וסיפר: "המשטרה הודיעה לנו שיצטרכו לגייס 7 פלוגות מג"ב" | עוד אמר ראש אכ"א: "פעולות האכיפה והמעצרים יתגברו לקראת היציאות לאומן - אבל יש פרצות אחרות שגם לאחר המעצר יש להם צבא של פסיכיאטרים ועורכי דין שדואגים להם ל'פטור'" | צפו בדבריו (חדשות)
בשבוע שעבר החל צה"ל בגל מעצרים נגד תלמידי ישיבות המוגדרים כ'עריקים' | המעצרים מתמקדים בערים לא חרדיות ובמקביל צה"ל הקפיא את המבצע שתוכנן לימי בין הזמנים | בדיקה יסודית מעלה כי כל העצורים הם מבני עדות המזרח או כאלו שחזרו בתשובה (אקטואליה)