בדרכו למטוס שיביאו חזרה ארצה, סיכם נתניהו את פגישתו הממושכת עם טראמפ, ולדבריו התנאים שהוצבו לאיראן יכולים לגרום שיהיה הסכם טוב | לדבריו, הוא ספקטי לגבי אפשרות של הסכם | הוא החמיא לטראמפ: "זו עוד שיחה עם ידיד גדול של מדינת ישראל - נשיא שאין כמותו" (אקטואליה, מדיני)
בהודעה שיצאה מלשכת ראש הממשלה לאחר הפגישה עם טראמפ נמסר כי בפגישה דנו במו״מ עם איראן, בעזה ובהתפתחויות האזוריות | על פי הדיווחים, ראש הממשלה ניסה להבהיר את הקווים האדומים של ישראל הנוגעים בעיקר לטילים הבליסטיים ולשלוחיה של איראן באזור | כמו כן עלו בדיונים תרחישים שונים למקרה של קריסת המשא ומתן (בארץ)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ זמן קצר אחרי סיום הפגישה עם נתניהו כי זו הייתה פגישה "טובה מאוד", וכי הוא התעקש במהלכה שיימשך המשא ומתן מול איראן | לדבריו, לא סוכם כל דבר סופי מלבד זאת. הוא איים: בפעם האחרונה איראן החליטה שעדיף לה לא להגיע לעסקה, והיא ספגה" (אקטואלי)
אחרי שחתם על הצטרפות ל"מועצת השלום", ראש הממשלה נתניהו החל את פגישתו עם הנשיא דונלד טראמפ | נתניהו נכנס מהדלת האחורית, ושידור ישיר מרגעי פגישתו עם טראמפ לא הופצו הפעם | על הפרק: איראן. לפי ההערכות והדיווחים ארצות הברית טרם קיבלה החלטות בנושא | דיווחים שוטפים (חדשות, מדיני)
ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לטוס לארה"ב בסוף חודש פברואר, כדי להשתתף בוועידת השדולה הפרו-ישראלית בוושינגטון איפא"ק שתתקיים בחודש הבא | תיתכן אפשרות גם לפגישה עם הנשיא דונלד טראמפ | גורמים בלשכת ראש הממשלה אישרו שהטיסה נשקלת (מדיני)
כלי תקשורת בארה"ב מדווחים כי במהלך ביקורו המדיני - נתניהו יציג לנישא ארה"ב טראמפ את האפשרויות לביצוע תקיפה נוספת בלב איראן | החשש בירושלים: איראן החלה בהאצה מחודשת של תוכנית הטילים הבליסטיים, המסכנת גם את ארה"ב (מדיני, ביטחון)
ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ב-29 בדצמבר, במהלך ביקורו במדינה | נתניהו החליט להאריך את שהותו שם, ויעשה גם את סוף השבוע בפלורידה, ובסך הכול ישהה בארה"ב שבוע ימים | הוא צפוי להמריא ב-28 בדצמבר ולשוב ב-4 בינואר (מדיני)
קנצלר גרמניה יגיע לביקור מדיני בישראל במהלך חודש דצמבר הקרוב | במהלך הביקור, ייפגש הקנצלר עם ראשי המדינה ועם משפחות חטופים ושורדי שבי | מדובר בביקור ראשון של ראש מדינה אירופית זה זמן רב, וגם בביקור ראשון שלו בישראל מאז נבחר בפברואר השנה ונכנס לתפקידו כקנצלר (מדיני)
הג'יהאדיסט לשעבר והג'נטלמן בהווה - נשיא סוריה אחמד א-שרע הגיע הלילה לביקורו הרשמי הראשון בארצות הברית, כשנה לאחר עלייתו לשלטון | מחר הוא צפוי להיפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | על הפרק: הסרת הסנקציות על המדינה ושיחות המשא ומתן עם ישראל בתיווך ארה"ב (העולם הערבי)
קצב הביקורים המדיניים בשבועות האחרונים רשם זינוק - בזמן שהאזרחים סובלים משיבושים בדרכים ובטיסות | ביקורו של סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס שהחל אתמול יסתיים מחר, ובהתאם לכך, צפויים שיבושי תנועה וחסימות ושינויים בפעילות בנתב"ג (תעופה)
כחלק מרכבת אווירית של בכירים אמריקנים שביקרו בישראל מאז החתימה על ההסכם לסיום המלחמה, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו צפוי לבקר בישראל בהמשך השבוע או בסוף השבוע כדי לעקוב אחר יישום ההסכם לסיום המלחמה בעזה (מדיני)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח עם כתבים לפני העלייה למטוס האייר פורס 1 בדרכו לישראל | הוא אמר כי "זה אירוע מיוחד מאוד, בישראל וגם במדינות מוסלמיות וערביות כולם מריעים" | במקביל, טראמפ שלח מכתב ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה בו כתב כי הוא מצפה לראותו בקרוב, והוסיף: "אנו על סף אחד ההישגים הדיפלומטיים הגדולים בהיסטוריה" (חדשות, מדיני)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ המתין לראש הממשלה נתניהו בכניסה לבית הלבן וקיבל את פניו בלחיצת ידיים. השניים סימנו 'לייק' לעבר המצלמות | טראמפ נשאל אם תהיה עסקה והשיב בחיוב ובהנהון: "משוכנע מאוד" | כך זה נראה (חדשות, מדיני)