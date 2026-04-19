נתניהו מבקש לבטל את עדותו בטענת אילוצים ביטחוניים

בהתפתחות חדשה במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיש סנגורו עורך הדין עמית חדד בקשה לבטל את עדותו המתוכננת ליום שני (20.4). הבקשה מתבססת על טענה לאילוצים מדיניים וביטחוניים הקשורים, ככל הנראה, לביקורו של נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי בישראל.

נשיא ארגנטינה נחת היום (ראשון) בישראל לביקור ממלכתי משמעותי, במסגרתו צפויה פגישה חשובה עם ראש הממשלה והכרזה משותפת על יוזמה דיפלומטית חדשה המכונה 'הסכמי יצחק'. הביקור כולל גם השתתפות בהקלטת טקס הדלקת המשואות לכבוד יום העצמאות.

