משפט נתניהו

נתניהו מבקש לבטל את עדותו בטענת אילוצים ביטחוניים

ראש הממשלה מבקש לדחות את עדותו ביום שני נוכח ביקור נשיא ארגנטינה • הפרקליטות מתנגדת: 'בהיעדר צרכים דחופים - על הנאשם להתאים את לוח הזמנים' • זו הכרעת השופטים (משפט)

עו"ד עמית חדד וראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט | ארכיון (צילום: Miriam Alster/Flash90)

בהתפתחות חדשה במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיש סנגורו עורך הדין עמית חדד בקשה לבטל את עדותו המתוכננת ליום שני (20.4). הבקשה מתבססת על טענה לאילוצים מדיניים וביטחוניים הקשורים, ככל הנראה, לביקורו של נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי בישראל.

נשיא ארגנטינה נחת היום (ראשון) בישראל לביקור ממלכתי משמעותי, במסגרתו צפויה פגישה חשובה עם ראש הממשלה והכרזה משותפת על יוזמה דיפלומטית חדשה המכונה 'הסכמי יצחק'. הביקור כולל גם השתתפות בהקלטת טקס הדלקת המשואות לכבוד יום העצמאות.

חאבייר מיליי בכותל (דוברות)

הפרקליטות: 'על הנאשם להתאים את לוח הזמנים'

הפרקליטות הגישה תגובה נחרצת לבקשת הדחיה. במסמך שהוגש לבית המשפט, הבהירו נציגי המאשימה כי בהיעדר צרכים ביטחוניים דחופים ומוכחים, על ראש הממשלה להתאים את לוח הזמנים שלו למועדי העדות שנקבעו מראש.

למרות התנגדות הפרקליטות, השוטפים ביטלו את עדותו של רה"מ נתניהו במשפט.

כזכור, זו אינה הפעם הראשונה שמתעוררת מחלוקת סביב מועדי העדות של ראש הממשלה. לפני מספר שבועות הגיש חדד בקשת דחיה של שבועיים מנימוקים ביטחוניים מסווגים, אך הפרקליטות הסכימה אז רק לביטול הדיונים בשבוע הראשון בלבד.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

