חשדות חמורים נגד השרה מהליכוד: קבלת שוחד בנסיבות מחמירות, הפרת אמונים והגשת תצהיר כוזב • גורמים בלהב 433: החקירה תימשך עוד חודשים, למרות סירובה של גולן להתייצב לחקירה • דיווח: היועצת המשפטית לממשלה צפויה לאמץ את עמדת המשטרה (פוליטי, חוק ומשפט)
חקירתה של הפצ"רית לשעבר מצויה לקראת סיום ובשלביה האחרונים | בקרוב, לאחר סיכום וסיום, יקבע הגורם שיקבל את תיק החקירה - בהתאם לממצאים | שר המשפטים יריב לוין פנה הערב שוב לבג"ץ: דורש שקולא ילווה את החקירה (משפט, בארץ)
לאחר שהממשלה החרימה את הדיון בבג"ץ שעסק בהדחת היועמ"שית גלי בהרב מיארה, נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית החליט לבטלו | לדבריו, "אנחנו לא רואים טעם לקיים דיון במעמד צד אחד, מול שער ריק" | לאחר דבריו של עמית התפתחה מהומה באולם (משפט)
בית המשפט המחוזי מרכז גזר מאסר עולם על תושב נתניה שרצח את דוד אגייב לפני 6 שנים. הרוצח חויב בפיצוי של 258 אלף שקלים למשפחת הקורבן: "נטל את חייו של המנוח באכזריות, וגרם כאב רב לבני משפחתו, ובפרט לאלמנתו ולשתי בנותיו" (משפט)
פרקליטות המדינה הגישה היום כתב אישום נגד איש הציבור יוסף חדד, בעקבות אירוע במסגרתו ביצע חדד לכאורה ירי | הפרקליטות מייחסת לחדד עבירה של שימוש רשלני בנשק | באי כוחו של חדד ממשיכים להחזיק בטענה כי מדובר היה באירוע לאומני שיתברר בבית המשפט (חדשות)
המשטרה מודיעה כי הסתיימה החקירה הפלילית בעניינם של ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג, מנכ"ל העירייה יניב בניטה, מספר אנשי עסקים בעיר ונוספים | בין החשדות: עבירות שוחד, מרמה, זיוף ועוד | הבוקר התיק הועבר אל הפרקליטות (חדשות)
הפרקליטות הודיעה כי תסכים להקלת תנאי המעצר של ארי רוזנפלד, הנגד הנאשם בפרשת המסמכים המסווגים. במקום מעצר מלא – יוגבל רוזנפלד למעצר אדם ומעצר בית לילי בלבד. זאת, לאחר עתירת סנגוריו, שטענו לאכיפה בררנית ולעיכוב בחשיפת חומרי החקירה (בארץ, משפט)
עיצומי הפרקליטים המתקיימים בשעה זו הובילו לאיחור בפעולות השוטפות של הסנגורים ובשל כך עדותו של נתניהו החלה באיחור | בתוך כך, ראש הממשלה עדכן את השופטים כי עליו לסיים את עדותו מוקדם יותר מהתכנון המקורי בגלל דיון ביטחוני (בארץ, משפט)