שנתיים וחצי לאחר הטרגדיה הקשה והמזעזעת שהרעידה את שכונת 'בית ישראל' ו'מאה שערים' בירושלים, ואת עולם התורה כולו, פרקליטות מחוז ירושלים קיבלה החלטה דרמטית וסגרה בעילה של "חוסר אשמה" את תיק החקירה נגד בעל הנכס שבו אירע האסון המצער.

האסון החריד את הרחוב החרדי בעיצומו של החורף, ביום כ"א בטבת תשפ"ד. תלמיד הישיבה, הבחור החשוב יצחק (איציק) שטיינברגר ז"ל, בן 25, שהה במיטתו בדירת מגורים ברחוב הבעל שם טוב, בשכונת בית ישראל הסמוכה למאה שערים. באותה העת, מעבר לקיר, בוצעו עבודות שיפוצים מורכבות שכללו יציקה של קיר בטון חדש. במהלך היציקה, קרס לפתע קיר המבנה בעוצמה ישירות על מיטתו של הבחור, כשהוא קובר אותו תחתיו.

צוותי הרפואה של מד"א ואיחוד הצלה שהוזעקו לזירה נתקלו במחזה מחריד. חובשים ופראמדיקים סיפרו אז כי נאלצו להכניס את ידיהם לתוך הבטון הרטוב והטרי כדי לחלץ את איציק ז"ל שהיה מחוסר הכרה. לאחר פעולות החייאה דרמטיות וממושכות בזירה ובדרך לבית החולים, נקבעה פטירתו הטראגית.

באותם ימים אבל כבד ירד על עולם החסד, שכן המנוח ז"ל הוא בנו של מתנדב זק"א תל אביב שמחה שטיינברגר, ונכדו של איש החסד הוותיק משה שטיינברגר, ממתנדבי "חסד של אמת". מכריו של איציק ז"ל סיפרו עליו בכאב כבחור עדין נפש, נחבא אל הכלים ומתמיד עצום בלימודו, שכל חיו היה סביב דפי הגמרא. חבריו לישיבה אף הקימו בהיכל בית המדרש גלעד מיוחד לזכרו, סביבו ישבו ולמדו שעות ארוכות לעילוי נשמתו הטהורה.

בסמוך לאחר האסון, פתחה המשטרה בחקירה מאומצת ועצרה מספר חשודים, בהם בעל הנכס והקבלן המבצע, בחשד לגרימת מוות בקלות דעת. בזמנו עלה החשד כי השניים ביצעו את עבודות השיפוצים במבנה הישן ללא היתרים כנדרש, וזאת לכאורה בניגוד לאזהרות מפורשות של שכנים שפנו חודשים קודם לכן למחלקת מבנים מסוכנים בעירייה והתריעו על הסכנה המיידית באתר הבנייה. מעצרם של החשודים הוארך אז בבית המשפט, ובהמשך הם שוחררו בתנאים מגבילים.

כעת, בחלוף שנתיים וחצי של חקירה יסודית ובדיקת חומרי הראיות, החליטו בפרקליטות מחוז ירושלים לנקות לחלוטין את בעל הנכס מהחשדות הרבים שיוחסו לו, ולסגור את התיק נגדו מחוסר אשמה.

"נעשה צדק, הוא לא התרשל"

עו"ד יאיר אוחיון, המייצג את בעל הנכס הצהיר עם פרסום הידיעה: "לצד הטרגדיה הקשה והצער העמוק על אובדן חיי אדם, נעשה עם מרשי צדק עם סגירת התיק בעניינו מחוסר אשמה. כבר בראשית ההליך טענתי כי הבנייה במקום בוצעה בהתאם להיתר בנייה, בליווי הנדסי כדין, וכי מרשי לא פשע ולא התרשל, ומסקנות החקירה והחומרים שנאספו בתיק מאששים עמדה זו".עוד הוסיף עו"ד אוחיון: "מרשי שיתף פעולה באופן מלא עם כלל הרשויות ומסר מידע וראיות רבות, אשר תרמו לבירור העובדות ולהוכחת היעדר אחריותו לאירוע המצער. אני מברך על ההחלטה הצודקת שהתקבלה, גם אם בחלוף כשנתיים וחצי, החלטה אשר שמה קץ לעננה הכבדה שרבצה מעל ראשו של מרשי לאורך כל התקופה".