בתום מבצע חילוץ לילי מורכב של פיקוד העורף ויחידת היחצ"א, אותרו ארבעת הלכודים תחת ההריסות ללא רוח חיים. לפי דיווח פיקוד העורף , עשרות מחלצים השתמשו באמצעים טכנולוגיים מתקדמים בניסיון נואש לאתר ניצולים בזירה (צבא וביטחון)
תאונה מחרידה בטרמינל המעבורות בבנגלדש הותירה מדינה שלמה בהלם לאחר שאוטובוס נוסעים איבד שליטה וצנח למצולות | האירוע הקשה התרחש בתוך שניות ספורות, כשהאוטובוס שקע לעומק רב ועשרות נוסעים נותרו לכודים בתוכו (חדשות בעולם)
הותר לפרסום כי אירינה רדצ'וק היא העובדת השנייה שנספתה אמש באסון בבית הזיקוק באשדוד | רדצ'וק בת 52, נשואה ואם לבת, עבדה כבוחנת מעבדה בבית הזיקוק החל משנת 2018 | אמש פורסם שמה של העובדת הראשונה שנהרגה - ניצן גוייכמן, מהנדסת כימיה תושבת אשדוד בת 39 ואימא לשלושה ילדים (בארץ)
ערב ביריד "סורג'קונד" הפך מחגיגה צבעונית לזירת טרגדיה מדממת, כאשר מתקן שעשועים ענק קרס וגבה את חייו של קצין משטרה | המפקח מקומי הקריב את חייו בניסיון נואש לחלץ לכודים מהריסות המתקן, פחות מחודש לפני שהיה אמור לפרוש לגמלאות לאחר 36 שנות שירות (חדשות בעולם)
בית המשפט הורה לשחרר למעצר בית את שתי המטפלות החשודות בהמתה בקלות דעת, הזנחה, התעללות ותקיפת חסר ישע | השופט לא קיבל את בקשת המשטרה להרחיקן מירושלים, אך אסר עליהן יצירת קשר עם הורים ואיסור עיסוק בתחום הילדים | באורח מפתיע, אימו של הילד ארי כ"ץ ז"ל הגיעה לבית המשפט להעיד לטובת המטפלות (חדשות, חרדים)
אחרי הלילה הסוער וההפגנות במספר ריכוזים חרדים, כנגד נתיחת הגופות של הפעוטות שנספו באסון הנורא במעון בירושלים, בג"ץ אמור להחליט בשעות הקרובות האם לבצע את הנתיחה למרות ההתנגדות של המשפחות | הבוקר יתקיים דיון בעניינן של מנהלת המעון ומטפלת בבקשת המשטרה להאריך את מעצרן (חדשות)
חני כץ, אמא של ארי ז"ל שנפטר באסון המעון בירושלים, כתבה לו הספד מצמרר בזמן שהיא ממתינה לשחרור הגופה לקבורה |"ומה ריבונו של עולם עושות הנשמות המתוקות בגן העדן של התינוקות? מציירים מלאכים? אמהות צוחקות?"| ההספד המלא (דיין האמת)
פרטים חדשים נחשפים מאסון התנגשות הרכבות בספרד שהוביל למותם של 39 בני אדם | עד כה התברר כי מדובר ברכבת שירדה מהפסים, והתנגשה ברכבת שבאה ממול | הנהג הנגדי לא הספיק לבלום את הרכבת בזמן | כל הפרטים (חדשות, בעולם)
בעת שהציבור מזועזע וכואב את האסון הקשה במעון בירושלים, אנשים בזויים ונאלחים חוגגים את הטרגדיה הקשה ואף שפכו את קיאם ברשת, תוך מצהלות שמחה מחליאות | ראש האופוזיציה גינה: "מזועזע מהתגובות הקשות ברשתות על תינוקות בני חודשיים וארבעה חודשים. מוות של ילדים הוא נורא ושובר לב, אסור להכניס אותו לשום ויכוח פוליטי" (בארץ)