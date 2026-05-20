ילדה בת 4 נפטרה לאחר ששכחוה ברכב בלוס אנג'לס

גלי הלם קשים עוברים בקהילה היהודית החרדית בשכונת Valley Village שבלוס אנג'לס, בעקבות אסון מחריד שאירע אתמול (שלישי). ילדה כבת ארבע, בת למשפחה חרדית מקומית, נפטרה לאחר שנשארה בטעות במשך שעות ארוכות בתוך רכב סגור ולוהט מול בניין בית הספר שבו היא לומדת.
האסון התרחש בזמן שהילדה הייתה בדרכה לבית הספר "ישיבה קטנה של לוס אנג'לס" במסגרת הסעה שכונתית קבועה. היא נאספה בבוקר יחד עם קבוצת ילדים, אך עם ההגעה למוסד החינוכי, נותרה במושב האחורי מסיבה שאינה ברורה. הנהג, שאינו אחד מהוריה של המנוחה, חנה את רכב הפנאי ברחוב McCormick 12700 והלך לדרכו, מבלי להבחין כי הפעוטה נותרה מאחור בחום הכבד.
מתנדבי 'הצלה' הוזעקו למקום
רק בסביבות השעה 15:40 אחר הצהריים, בחלוף שעות ארוכות, התגלה המחזה המזעזע והתקבל דיווח חירום במוקדי ההצלה. כוחות הרפואה המקומיים, ובהם עשרות מתנדבי ארגון 'הצלה' וצוותי כיבוי של לוס אנג'לס, נהרו למקום במהירות.
למרבה הצער, עקב הטמפרטורה הקיצונית ששררה בתוך חלל הרכב, הילדה חולצה כשהיא כבר ללא רוח חיים, והפרמדיקים נאלצו לקבוע את מותה בשטח. משטרת לוס אנג'לס פתחה מייד בחקירה פלילית מקיפה תחת סעיף קשיח של "מוות בחשד להתעללות ורשלנות בילד".
חקירה פלילית נפתחה
החוקרים בוחנים את נסיבות המקרה, משך הזמן המדויק שבו שהתה הילדה ברכב, ואת נהלי הבטיחות של הסעות ה-carpool בשכונה. נכון לשעה זו לא בוצעו מעצרים, והנהג המזועזע מיוצג על ידי עורך דין. רשויות החוק הבהירו כי המשפחה עצמה אינה חשודה בדבר, וכי מדובר בטעות אנוש טראגית.
שכונת Valley Village נחשבת למרכז חיים יהודי תוסס ומלוכד, והאסון השבית את השמחה בשכונה. רבני הקהילה ואנשי חינוך פרסמו הודעות תנחומים כואבות למשפחה השבורה, תוך דרישה קשיחה להגביר את המודעות והבדיקות הקפדניות בקרב הורים ומסיעים.
