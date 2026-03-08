דרמה ודמעות בנתניה: שעות ספורות לפני שהגיעה הבשורה הקשה על פטירתו של הבחור יששכר דב שפיגל ז"ל, התקבלו הוריו ואחיו במעון הקודש של האדמו"ר מצאנז • המילים המצמררות של הרבי על הניסיונות והאמונה: "אתם תהיו המחותנים הראשיים בקבלת פני משיח" (חסידים)
טרגדיה: תושב מושב בדרום נפטר הבוקר ככל הנראה מדום לב. שעות לאחר מכן התמוטט ומת גם אחיו, ככל הנראה מאותה סיבה |על פי המידע שנמסר, הבוקר נפטר תושב אחד המושבים בדרום לאחר שככל הנראה לקה בדום לב | שעות לאחר מכן, כך דווח, התמוטט גם אחיו - גם הוא ככל הנראה בעקבות דום לב (בארץ)
האדמו"ר מסאטמר הוציא ממקום הנופש שלו בקליפורניה, הוראה חריגה וברורה, האוסרת על חסידי סאטמר בישראל להשתתף בהפגנות, לאחר שתי הטרגדיות שאירעו לאחרונה עם בחורים שהשתתפו בהפגנות כנגד חוק הגיוס וניתוחי מתים; "יש ציונים שהם רוצחים, חמירא סכנתא מאיסורא, אמר • צפו (חדשות)
לאחר הטרגדיה הקשה באומן שבאוקראינה, שם נפטר סמוך לכניסת השבת האברך הצעיר הרה"ח ר' נחמן ברגר ז"ל, מחשובי חסידי ברסלב, ארונו עושה כעת את דרכו ארצה | אמש, תחת קור עז, התאספו מתפללים רבים מתושבי העיר אומן והאורחים השוהים בעיר בחצר הציון הקדוש כדי לחלוק לו כבוד אחרון (חרדים)
הותר לפרסום שמו של ההרוג בתאונה המחרידה בכביש 3533 בסמוך למושב קוממיות: הבחור החשוב נפתלי צבי קרמר ז"ל, תושב ירושלים ומבחירי ישיבה גדולה סאטמר במושב, והוא בן 18 בפטירתו | הוא נהרג בדרכו לישיבתו, בחזור מההפגנה על ניתוחי מתים (בארץ)
ילד בן ארבע מהצפון שסבל ממחלות רקע נפטר הערב לאחר שחלה במחלת השפעת, כך הודיע משרד הבריאות | משרד הבריאות חזר והדגיש לציבור את החובה להתחסן בשפעת, בפרט לסובלים ממחלות רקע ובעלי מערכת חיסונית מוחלשת (חדשות, בריאות)
טרגדיה רודפת טרגדיה: פעוטה בת ארבעה חודשים מפעוטון ברחובות, לא התעוררה משנתה, כונני החירום וההצלה שהגיעו למקום, העניקו לו סיוע ראשוני והיא פונתה לבית החולים, שם למרבה הצער נקבע מותה | מוקדם יותר היום, נקבע מוות לפעוט חרדי בן תשעה חודשים מהעיר בית שמש | דיין האמת (חדשות)
תיעוד עצוב מסרי לנקה הראה פיל שנאבק על חייו במהלך השיטפונות הקיצוניים שפקדו את המדינה בימים האחרונים | בכפרים ברחבי המדינה האסיאתית משתמשים תושבים בכלים כדי לפנות בוץ ולחפש גופות של קרובי משפחה וחברים (בעולם)
נפטר האורח טרגי האברך החשוב הרב יהודה גרוס ז״ל מבני ברק | במהלך טיול בעין גדי הוא התלונן על כאבים בחזה ולאחר מכן התמוטט ואיבד את הכרתו, צוותי מד״א ביצעו בו פעולות החייאה כשלאחר מכן קבעו את מותו (חרדים)