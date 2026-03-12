1,400 פגזים אל תוך הכלום: סיפורו של הלילה שבו לוס אנג'לס נלחמה בצללים של עצמה, האזעקה ששלחה עיר שלמה למקלטים, והמרדף אחרי אויב שלא היה שם - שנגמר בטרגדיה אנושית ובתמונה אחת שהציתה מיתוס עב"מים עולמי (מגזין בבלי)
חברת אל על מודיעה על היערכות למבצע חילוץ ענק עם פתיחת נתב"ג, הכולל טיסות ישירות מארה"ב, המזרח ואירופה. התוכנית כוללת פתרונות יצירתיים כמו נחיתות בטאבה ובעקבה בתיאום גורמי הביטחון, כאשר לקוחות החברה שטיסתם בוטלה יוחזרו ללא עלות נוספת (בארץ)
הרשויות הפדרליות בארה"ב הודיעו על מעצרם של ארבעה מחבלים "פרו-פלסטינים" המחזיקים בעמדות קיצוניות נגד ארה"ב והמערב | לפי ההודעה הרשמית, ארבעת החברים תכננו פיגוע באמצעות פצצות ונתפסו בזמן שביצעו ניסויים | לפי הודעת התובעת הכללית פאם בונדי, המחבלים תכננו היטב את הפיגוע, כולל קביעת תאריך, מיקומים - וחומרי הנפץ (חדשות, בעולם)
המוזיאון החדש, שתוכנן על ידי אמן הדאטה רפיק אנאדול וממוקם בלב גראנד LA במרכז לוס אנג'לס, מבטיח לחולל מהפכה עולמית בתחום חוויות האמנות הדיגיטלית - עם גלריות חדשניות, חדר אינפיניטי טריפי, אוצרות מבוססות מודלים ג'נרטיביים ומודל טבע תעשייתי שנשען על מיליוני דגימות טבע | מדובר בציון דרך תרבותי מהותי עבור העיר והאזור (טכנולוגיה)
באירוע חריג, שהתרחש בפעם השנייה בתוך שבוע, טיסת דלתא איירליינס נאלצה לשוב על עקבותיה חצי שעה לאחר ההמראה - בשל ריח חריג בתא הנוסעים | חלק מהנוסעים החלו להשתעל או להביע חשש, והצוות נקט בפעולות מהירות להרגיע את המצב (תעופה)
אמש, הושחתו משרדי ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית (IAC) במרכז הקהילתי שפר שבלוס אנג’לס| באירוע שהוגדר על ידי הארגון כהשחתה אנטישמית קשה ומזעזעת, על שביל הכניסה למבנה, כמו גם על מחסומים סמוכים, רוססו צלבי קרס, אותיות “SS” והמילה "Burn" | בין הציורים נכללו גם מסרים בוטים כגון "Jews ***, BDS” (חדשות, בעולם)
עשרות בני אדם נפצעו, מהם 7 באורח אנוש, בעיר לוס אנג'לס, באירוע דריסה שנסיבותיו עדיין לא ברורות | לפי הדיווחים מארה"ב, הנהג הוצא מהרכב לאחר הדריסה והוכה על ידי ההמון, פצעי ירי נמצאו בגופו מאוחר יותר (חדשות, בעולם)
ביקור הוד ערך האדמו"ר מקאשוי, איתן מושבו בארה"ב, בקרב עם סגולה תושבי לוס אנג'לס | האדמו"ר הגיע במיוחד לזכותם במצוות החזקת תורה לטובת מוסדותיו הק' המתנוססים לתפארה בשיכון קאשוי בארה"ב | הנגיד הרב בעריל וייס מפני העדה בעיר, ערך מסיבה של מצווה מיוחדת במעונו, לשם התאספו כלל הרבנים ששהו בלוס אנג'לס לטובת גיוס כספים, ובראשם האדמו"ר מפיטסבורג | צפו בתיעוד (חסידים)
המחאות המתמשכות בלוס אנג'לס אינן נרגעות, וגם הלילה אלפים הפגינו ברחובות, מספר רכבים אוטונומיים הוצתו ורכבי המשטרה הופצצו בזיקוקים | כל זאת, על אף הפריסה של המשמר הלאומי ברחובות בהוראת הנשיא טראמפ (בעולם)
מהומות פרצו ביומיים האחרונים בלוס אנג'לס, בעקבות מעצרם של כמה עשרות מהגרים מחוץ לבתי עסק | המצב הסלים לכדי כך שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הוא משגר את חיילי המשמר הלאומי של מדינת קליפורניה, החוסים תחת שיפוט פדרלי | ראש העיר גאווין ניוסום גינה את ההחלטה, בעוד מתפרעים נצפו משליכים בקבוקי תבערה ובלוקים לעבר כוחות הביטחון | המשמר הלאומי בדרך לעיר (בעולם)
לאחר למעלה מחודשיים מאז הגיע האדמו"ר מויז'ניץ ללוס אנג'לס, ביום כ"ו שבט, צפוי האדמו"ר להמריא היום מלוס אנג'לס, בדרכו לשבועיים מנוחה בעיירת הנופש דאבוס שבשווייץ, שם ישהה עד ליום 'פסח שני' | מי יזכו להיות מהמניין המיוחד בעת שהותו של האדמו"ר בדאבוס? כל הפרטים (חסידים)
תיעוד מרהיב משולחן נעילת החג 'שביעי של פסח', שערך האדמו"ר מויז'ניץ במשך שעתיים וחצי בבית האכסניה בלוס אנג'לס, אחר שני ימי החג שערך באנפין נהירין | במהלך ימי המועד הגיעו עשרות חסידי ויז'ניץ מרחבי ארה"ב לחוג בצל האדמו"ר | צפו בתיעוד מצאת החג בצל הקודש (חסידים)
צפו בתיעוד שמגיע מלוס אנג'לס הרחוקה, שם שוהה האדמו"ר מויז'ניץ בימים אלו לצורכי רפואה | אמש ערך האדמו"ר את השולחן הטהור לכבוד החג בליווי כלי זמר ושיר, בהשתתפות רבים מתושבי העיר הנהנים לאורו בעת שהיית צדיק בקרבם | אחר הטיש התפלל הרבי תפילת ערבית ואמר ספירת העומר כנהוג לפני התיבה, ובהמשך עברו הציבור להתברך (חסידים)