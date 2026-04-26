סוף טוב בלוס אנג'לס: לאחר ימים ארוכים של חרדה וחיפושים קדחתניים, אותרה בחיים ג'ין רוס (שיינא רחל) ליטווין, עיתונאית יהודית ותיקה בעיתון "ג'ואיש פרס", שנעדרה מאז יום רביעי האחרון.

ליטווין, הסובלת מדמנציה, נמצאה כשהיא מאושפזת בבית החולים "קומיוניטי" בהאנטינגטון פארק, מרחק הליכה משמעותי מביתה, ומצבה מוגדר יציב.

הסיפור שהסעיר את הקהילה היהודית בלוס אנג'לס החל בשעות הבוקר המוקדמות של ה-15 באפריל, אז נצפתה ליטווין בפעם האחרונה כשהיא עוזבת את ביתה בשדרות אלטה ויסטה. היעלמותה המסתורית, בשילוב מצבה הרפואי המורכב, עוררו דאגה כבדה לחייה והובילו להקמת חפ"ק חיפושים נרחב בשיתוף פעולה בין ארגוני ההצלה המקומיים למתנדבים מרחבי ארצות הברית.

לפי דיווח באתר YWN, מי שהטו את הכף בחיפושים היו כ-30 מתנדבים מארגון "חברים" ברוקלנד, שהוטסו במיוחד ממונסי ללוס אנג'לס לבקשת ארגון "הצלה" המקומי. המתנדבים, בראשות המתאמים יוסי מרגרטן ומשה יעקובוביץ, הקימו מערך חיפושים טכנולוגי ומבצעי שפעל מסביב לשעון במשך ימים, תוך שהם סורקים אזורים מורכבים ולעיתים אף מסוכנים ברחבי העיר הגדולה.

הטקסט המלא: זה המכתב שכתב המחבל שניסה להתנקש בדונלד טראמפ יוסי נכטיגל | 20:51

במהלך המבצע השתמשו צוותי החיפוש בטכנולוגיות מתקדמות, כולל רחפנים ואמצעי סריקה מיוחדים, וניתחו מאות שעות של סרטוני אבטחה ממצלמות הפזורות לאורך מסלול של כ-15 קילומטרים.

לפי הדיווח, הניתוח המדוקדק של המצלמות העלה כי בבוקר היעלמותה צעדה ליטווין מרחק של כ-16 קילומטרים ברגל, נתון שהקשה מאוד על איתורה המהיר ודרש מיומנות מקצועית גבוהה בניהול זירות חיפוש אורבניות.

בקהילה היהודית מציינים בסיפוק רב את שיתוף הפעולה יוצא הדופן בין הארגונים השונים, ומדגישים כי מסירות הנפש של המתנדבים והמומחיות שהפגינו בבדיקת הצילומים ובמעקב אחר תנועותיה של הנעדרת, הם שהובילו בסופו של דבר לקצה החוט שהביא למציאתה בבית החולים ולסיומה של הדרמה שהדירה שינה מעיני רבים.