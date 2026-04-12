רבבות חסידי ויז'ניץ בארץ ובעולם התבשרו בשעה האחרונה על אחד האירועים המרגשים והמפתיעים ביותר בתולדות החצר בעשור האחרון. מדובר במעמד הכנסת ספר תורה אישי ופרטי של האדמו"ר מויז'ניץ, שנכתב בחשאיות מוחלטת ויוכנס ברוב פאר והדר להיכל בית המדרש הגדול בשיכון ויז'ניץ.

הדרמה החלה להיחשף רק לאחר חג הפסח, כאשר הרבי קרא לבניו ולמקורביו הקרובים ביותר והדהים אותם בבשורה: במהלך שהותו בלוס אנג'לס לצורך טיפולים רפואיים, החל הרבי בכתיבת ספר תורה לזכותו האישית. במשך חודשים ארוכים, תחת מעטה חשאיות כבד ובזמן ששהה הרחק מעין הציבור, שקד הרבי והסופר על כתיבת הספר, כאשר אף אחד כולל בני המשפחה הקרובים ביותר, לא היה מודע למבצע הרוחני הכביר. "זהו ספר תורה של הרבי לעצמו, זכות רוחנית אישית שהוא בחר להעניק לעצמו לבריאותו", מספרים החסידים.

עם חשיפת הסוד, נכנסו מוסדות החצר לכוננות עליונה לקראת סדרת מעמדים ששיאה בחג השבועות – חג מתן תורה: מעמד סיום כתיבת האותיות יתקיים ברוב עם, בתופים ובמחולות, לאחר ספירת העומר האחרונה, בליל מ"ט בעומר.

שעה וחצי לפני כניסת החג, תצא התהלוכה המרכזית ברחובות הקריה. המארגנים נערכים למפגן עוצמה של אלפי חסידים שילוו את הספר להיכל בית המדרש הגדול.

ריקודי המצווה וסעודת המצווה החגיגית יתקיימו במהלך טיש נעילת החג של שבועות.

בשל אופי האירוע והחיבור הרגשי העמוק של החסידים לרבי, צופים בויז'ניץ הגעה של אלפי חסידים מחו"ל, מארה"ב, מאירופה ומכל רחבי הארץ, שיגדשו את שיכון ויז'ניץ ויהפכו את חג השבועות הקרוב להיסטורי.

בויז'ניץ מסכמים: "מדובר באירוע שייחקק בדברי הימים של החסידות. הרבי כתב את התורה לעצמו, אבל השמחה היא של כולנו".