הכנסת ספר תורה הוא אירוע חגיגי ומרגש במיוחד הנערך בכל פעם שמושלמת כתיבת ספר תורה לקראת הכנסתו לארון הקודש בבית כנסת יהודי. כתיבת ספר תורה הוא הליך ארוך ומורכב. הכתיבה מתבצעת על ידי סופר סת"ם כשזמן הכתיבה עשוי להגיע אף לשנה תמימה.

סדרת אירועי הכנסת ספר התורה מתחילה לרוב במעמד כתיבת האותיות: לקראת סיום כתיבת הספר, מוזמנים אורחי הכבוד לקחת חלק בכתיבת האותיות האחרונות בספר התורה החדש. לרוב כתיבת האותיות מלווה על ידי סופר הסת"ם שכתב את ספר התורה.

מיד אחרי סיום כתיבת האותיות, יוצאת תהלוכה חגיגית בה ספר התורה מובל ברחובה של עיר בתהלוכה חגיגית במיוחד. ילדים נושאי לפידים עוברים לפני ספר התורה, מאחוריהם חופת ספר התורה מוקפת בהמון חוגג בריקודים ובמוזיקה חגיגית ושמחה.

הכנסת ספר התורה להיכל בית הכנסת או בית המדרש מלווה גם היא בשירים וריקודים ומלווה באמירת פסוקים יחודיים למעמד זה.

בסיום הכנסת ספר התורה לארון הקודש, נערכת סעודת מצווה חגיגית בה לוקחים חלק חברי הקהילה ומתפללי בית הכנסת אליו הוכנס ספר התורה החדש.

לפי ההלכה היהודית, חלה חובה לקרוא בתורה דווקא בספר התורה החדש לפחות פעם בשבוע.