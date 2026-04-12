אביתר אזרזר ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

התפתחות דרמטית נרשמה הבוקר (ראשון) בפרשה שמסעירה את הציבור החרדי זה שנים: היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה חשוד במעורבות ברצח הבחור אביתר אזרזר ז"ל בן ה-18, שגופתו נמצאה בבור לפני כשש שנים.

על פי הנמסר ממשטרת ישראל, צפויים מעצרים נוספים בימים הקרובים במסגרת החקירה המתמשכת. בשלב זה הוטל צו איסור פרסום חמור על כל פרט מפרטי החקירה, למעט עצם העובדה שחלה התפתחות משמעותית בתיק.

הפרשה המזעזעת החלה בסוף שנת 2019, כאשר נעלמו עקבותיו של אביתר ז"ל, צעיר ממשפחה חרדית מוכרת בשכונת רמות בירושלים שהתגורר באותה תקופה בבני ברק. במשך שלושה שבועות נערכו חיפושים נרחבים, כאשר משפחתו ואביו הרב אליהו אזרזר, ראש ישיבת 'דעת חכמה', פנו בקריאות נרגשות לציבור ולחבריו מהישיבות בניסיון לאתר כל קצה חוט. התקווה להשיבו בחיים נגוזה ב-27 בדצמבר 2019, בערב שבת זאת חנוכה, כאשר גופתו נמצאה בתוך בור בשטח פתוח סמוך לצומת מורשה ובית העלמין ברמת השרון. הממצאים הקשים הלמו את הציבור החרדי, והמשפחה נאלצה להתמודד עם אובדן כואב.

הזירה בה נמצאה הגופה ( צילום: פלאש 90 )

שנים של חקירה מאומצת

במסגרת החקירה המנוהלת ביחידה המרכזית של מחוז תל אביב (ימ"ר ת"א), נעשו מגוון פעולות חקירה ומאמצים רבים לאורך השנים, במטרה לפענח את התיק ולהגיע לחקר האמת. במהלך השנים הוטל צו איסור פרסום על החקירה, שהוארך פעם אחר פעם - לאחרונה למשך 180 ימים, בצעד שנחשב לחריג בשל אורך הזמן.

כזכור, לפני כשלוש שנים הוארך צו איסור הפרסום שאסר פרסום כל פרט מפרטי החקירה וכל פרט העלול לזהות את החשודים, וכן כל פרט מוסמך כולל צילומים רלוונטיים לתיק החקירה.

המשפחה ממשיכה לזכור

למרות השנים הקשות, משפחת אזרזר ממשיכה להנציח את זכרו של אביתר ז"ל. לפני כשלוש שנים, בערב חג השבועות, הכניסה המשפחה ספר תורה לזכרו ולעילוי נשמתו, באירוע מרגש שהתקיים בירושלים בהשתתפות רבנים, אישי ציבור ועמך בית ישראל.

במשטרה הדגישו כי "לא ניתן להוסיף מעבר לאמור בהודעה זו", והבהירו כי צו איסור הפרסום נותר בתוקפו המלא. עדכונים נוספים יפורסמו ככל שיותרו על ידי בית המשפט.