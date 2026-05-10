שבת מרוממת בקופיטשניץ; ספרי התורה עתיקים הוכנסו אל ההיכל והחסידים התכנסו

צפו בתיעוד ממוצאי שבת התאחדות והתעלות בחצר הקודש קופיטשניץ | בצפרא דשבתא הוכנסו אל היכל בית המדרש שני ספרי התורה עתיקים מירושת צדיקי בית רוז'ין וסאדיגורה זי"ע (חסידים)

התרגשות רבה ותחושת דבקות ליוו את השבת האחרונה, שבת ל"ז בעומר, בקרב חסידי קופיטשניץ ואוהדי בית רוז'ין בירושלים. במרכז השבת עמד המעמד הנשגב של הכנסת ספרי תורה עתיקים ונדירים, אשר עברו בירושה מדור לדור מצדיקי שושלת סאדיגורה ורוז'ין.

בבוקר יום השבת, עם סיום התפילה, יצא המעמד מביתו של זקן אדמו"רי בית רוז'ין, האדמו"ר מקופיטשניץ, אל עבר היכל בית מדרשו ברחוב עזרת תורה.

קהל החסידים ליווה את ספרי התורה בחרדת קודש, ובהגיעו להיכל נערכו ה"הקפות" המסורתיות כנהוג בחצרות רוז'ין. קול השירה והמזמורים הדהד בין כותלי בית המדרש, בעת שהאדמו"ר פיזז בעוז עם ספרי התורה העתיקים.

