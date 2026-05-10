היועמ"שית: פרשת אלמקייס מטילה צל כבד על טוהר המידות של גופמן

היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, הגישה הבוקר (ראשון) את תגובתה הרשמית לבית המשפט העליון בעניין העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. בתגובה חריפה ומפורטת, דורשת היועמ"שית מבג"ץ לקבל את העתירות ולפסול את המינוי.

"פרשת הפעלת אלמקייס מטילה צל כבד על טוהר המידות של גופמן וממילא על מינויו לתפקיד ראש המוסד", נכתב בתגובה. היועמ"שית מדגישה כי מדובר בתפקיד היחיד מבין שבעת התפקידים הבכירים שבהם דנה הוועדה המייעצת, שאין חוק המסדיר את פעילות הארגון בראשו הוא עומד - "עובדה זו מחייבת את הוועדה בזהירות והקפדה יתרה". פגמים מהותיים בהחלטת הוועדה על פי התגובה, נפלו פגמים מהותיים בהחלטת הוועדה המייעצת - הן במישור ההליך, הן בתשתית העובדתית והן במסקנות שגובשו. "הוועדה לא ערכה בירור עובדתי מספק וממצה על פני הדברים, החלטתה חסרה, וראש הממשלה לא יכול היה להסתמך על ההמלצה", נטען במסמך. שורד השבי נגד בג"ץ: "מגיע לי לדעת את האמת, מה יש לכם להסתיר?" | צפו דניאל הרץ | 10:36 היועמ"שית מציינת כי עמדתה נסמכה בין היתר על חומרים חסויים, הן מכוח חסיון המידע והן מכוח החלטת הוועדה לחסות את תמלילי הדברים של הגורמים שהופיעו בפניה. "חלק מהחומר החסוי נאסף קרוב יותר לזמן אמת, כארבע שנים לפני שהועלתה מועמדותו של גופמן לתפקיד ראש המוסד ומטבע הדברים נדרש לתת לו משקל מתאים בהבנת הדברים", נכתב בתגובה.

דרישה לעיון בחומר החסוי

בהרב-מיארה מדגישה כי קיים פער משמעותי בין מלוא החומר שעמד בפניה בעת שגיבשה את עמדתה, לבין התשתית העובדתית הנפרשת בפני בית המשפט במסגרת תגובה גלויה. "לצורך הביקורת השיפוטית על החלטת ראש הממשלה למנות את גופמן לראש המוסד חיוני שבית המשפט הנכבד יראה את מכלול החומר, הגלוי והחסוי", נכתב במסמך.

כזכור, הוועדה המייעצת אישרה את מועמדותו של גופמן ברוב קולות, אולם יו"ר הוועדה, השופט בדימוס אשר גרוניס, התנגד למינוי והיה בדעת מיעוט. גרוניס קבע בחריפות כי "לאור הפגמים מבחינת טוהר המידות להם אחראי האלוף גופמן, אין זה מן הראוי למנותו לתפקיד ראש המוסד".

המסקנה: אין מנוס מהתערבות בג"ץ

בסיכום תגובתה, קובעת היועמ"שית מסקנה חד-משמעית: "בנסיבות אלה, ונוכח הפגמים בטוהר המידות של גופמן עליהם עמד יו"ר הוועדה בחוות דעתו - אין מנוס מהתערבותו של בית המשפט הנכבד בהחלטת ראש הממשלה בעניין מינויו של גופמן לראשות המוסד וקבלת העתירות".

התגובה מגיעה לאחר שבסוף השבוע הגישו עורכי הדין של ראש הממשלה, הממשלה וגופמן בקשה חריגה למנוע מהיועמ"שית להגיש את תגובתה, בטענה שהפרה שוב ושוב את החלטות בית המשפט. "אין להתיר לחוטאת לצאת נשכרת", כתבו עורכי הדין.

הדיון בעתירות אמור להתקיים ביום שלישי הקרוב בפני הרכב שיפוטי מורחב, וישודר בשידור חי.