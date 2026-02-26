התרגשות בחצר חסידות קופיטשיניץ: בשבת הקרובה יתקיים ברוב פאר והדר מעמד הכנסת ספרי תורה עתיקים לבית המדרש של האדמו"ר • ספר התורה של ה'בית אהרן' וספר התורה המחודש של האדמו"ר הזקן מסאדיגורה • לקראת המאורע שיגר האדמו"ר מכתב נרגש לחסידים: "להשפיע ולהריק עלינו שפעת ברכה" (חסידים)
בשכונת פרדס כץ בבני ברק נערכה אמש (רביעי) שמחת הווארט לרגל אירוסי נכד האדמו"ר מקאפיטשניץ, בן לבנו הרה"צ נפתלי הירץ פלינטנשטיין, הכלה היא נכדת הגאון רבי אהרן שפירא, גאב"ד פרדס כץ, בת לחתנו הרב אברהם אנגלרד מדאברא | בשמחה השתתפו קהל נכבד ואישי ציבור, כאשר עין מיוחדת תפס מפגשם המשותף של בני הדודים – האדמו"רים לבית ביאלה, שישבו יחדיו בשולחן המזרח (חסידים)
בחצר הקודש ביאלא נחוגה ברוב פאר והדר שמחת פדיון הבן לנין האדמו"ר מקופיטשניץ, נכד האדמו"ר מביאלא, בן לחתנו הרב יעקב יצחק טאוב, בן הרב אהרן נחום טאוב ונכד האדמו"רים מקוזמיר ולעלוב בית שמש | כפי הנהוג בחצרות הקודש דשם, פדו את התינוק שלושה כהנים מיוחסים, כשאבי הבן הנרגש מעניק לכל אחד מהם חמישה סלעי כסף מהודרים. בהמשך, בסעודת המצווה, נשא אבי הבן פלפול נאה בדרוש ואגדה (חסידים)