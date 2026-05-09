טראמפ אישר כניסת איראנים לארה"ב: משמרות המהפכה דורשים ויזות

בהתפתחות מפתיעה על רקע המתיחות הביטחונית הגוברת במזרח התיכון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר בימים האחרונים הגעתם של נציגים איראנים לאירוע ספורט שיתקיים בחודשים הקרובים על אדמת ארה"ב. ההחלטה מגיעה בעיצומה של תקופה סוערת ביחסים בין וושינגטון לטהראן, כאשר הצדדים מצויים במשא ומתן עקיף על הסכם גרעיני חדש.

על פי הנמסר, האישור הנשיאותי התקבל לאחר שיקולים מדיניים מורכבים, כשהממשל האמריקאני מנסה לאזן בין לחץ מקסימלי על המשטר האיראני לבין שמירה על ערוצי תקשורת פתוחים. המהלך נתפס בחוגים מסוימים כמחווה של רצון טוב, בעוד אחרים רואים בו סימן לחולשה אסטרטגית.

טהראן מציבה תנאים

על פי דיווח בחדשות 14, בעקבות האישור האמריקני הרפובליקה האסלאמית מיהרה להודיע באופן רשמי כי נציגיה אכן יגיעו לארצות הברית. אולם ההודעה האיראנית כללה גם רשימת תנאים מפורטת שעוררה גבות בוושינגטון ומעלה שאלות לגבי המשך התהליך.

טראמפ מפרסם תמונות AI של נכסים איראניים מושמדים ישראל גרוס | 10.05.26

על פי הדרישות שהועברו דרך ערוצים דיפלומטיים, טהראן מבקשת הנפקת ויזות עבור כלל השחקנים המשתתפים באירוע - דרישה שנחשבת סבירה ושגרתית. אולם החלק המורכב יותר נוגע לדרישה להנפיק ויזות גם עבור אנשי משמרות המהפכה שיהיו חלק ממעגל האבטחה של המשלחת.

משמרות המהפכה על אדמת אמריקה?

הדרישה להכניס אנשי משמרות המהפכה לשטח ארצות הברית מעמידה את הממשל האמריקאני בפני דילמה מורכבת. משמרות המהפכה, שהוכרזו על ידי וושינגטון כארגון טרור זר, מהווים את עמוד התווך של המערך הביטחוני האיראני ומעורבים בפעילות צבאית ומודיעינית נרחבת במזרח התיכון.

מקורות בוושינגטון מעריכים כי הבקשה האיראנית מהווה מבחן למידת הרצינות של הממשל האמריקאני בקידום הדיאלוג. מצד שני, אישור כניסתם של אנשי משמרות המהפכה לשטח ארה"ב עלול להיתפס כוויתור עקרוני ולעורר ביקורת חריפה מצד יריבי הנשיא בקונגרס.

כידוע, המתיחות בין וושינגטון לטהראן הגיעה בשבועות האחרונים לשיאים חדשים, עם איומים הדדיים ופעילות צבאית מוגברת באזור. על רקע זה, ההחלטה בנוגע לויזות עשויה להשפיע באופן משמעותי על היחסים בין שתי המדינות.

המתנה להחלטה

כעת, כל העיניים נשואות לבית הלבן ולשאלה האם הנשיא טראמפ יאשר את הדרישה האיראנית. החלטה חיובית עשויה לסלול את הדרך לפריצת דרך דיפלומטית, בעוד סירוב עלול להוביל להסלמה נוספת ולקיפאון במשא ומתן.

גורמים המעורים בתהליך מעריכים כי ההחלטה תתקבל בימים הקרובים, לאחר התייעצויות ביטחוניות ומדיניות מעמיקות.