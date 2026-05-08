חילופי אש דרמטיים במצר הורמוז: טראמפ מתאר השמדת כוחות איראן

תקיפה באיראן במלחמת שאגת הארי

הסלמה דרמטית נרשמה הלילה (חמישי-שישי) במפרץ הפרסי, כאשר כוחות איראניים פתחו במתקפה משולבת נגד שלוש משחתות אמריקניות שעשו את דרכן במצר הורמוז. על פי הודעת פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, המשטר בטהראן שיגר טילים, כטב"מים וסירות תקיפה לעבר כלי השיט האמריקניים - אך כל האיומים יורטו והמשחתות המשיכו בדרכן ללא פגע.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מיהר לפרסם תיאור דרמטי של האירועים ברשת החברתית שבבעלותו. "שלוש משחתות אמריקניות ברמה עולמית הרגע חצו בהצלחה רבה את מצר הורמוז, תחת אש", כתב הנשיא. "לא נגרם נזק לשלוש המשחתות, אך נזק רב נגרם לתוקפים האיראנים". בפוסט שפרסם טראמפ, הוא תיאר בפירוט את גורל הכוחות האיראניים שניסו לתקוף את המשחתות. "הן הושמדו כליל יחד עם סירות קטנות רבות, סירות אלה ירדו לקרקעית הים, במהירות וביעילות", כתב. "טילים נורו לעבר המשחתות שלנו, והופלו בקלות. כמו כן, הגיעו רחפנים, ונשרפו בעודם באוויר. הם נפלו בצורה יפהפייה אל האוקיינוס, ממש כמו פרפר שנופל לקברו". על פי ההודעה הרשמית מפיקוד המרכז, הכוחות האמריקניים יירטו את כלל האיומים והגיבו במתקפת נגד ממוקדת נגד מתקנים צבאיים איראניים. בין היעדים שהותקפו: אתרי שיגור טילים וכטב"מים, מוקדי פיקוד ושליטה, וכן מרכזי מודיעין, מעקב וסיור. בפנטגון הדגישו כי אינם מעוניינים בהסלמה, אך נשארים ערוכים ומוכנים להגן על כוחותיהם.

מטוס קרב אמריקאי מסייר מעל המצר ( צילום: סנטקום )

"הפסקת האש עדיין בתוקף"

למרות חומרת האירועים, טראמפ מיהר להבהיר בריאיון לרשת ABC כי הפסקת האש עם איראן עדיין נשמרת. "מתקפות הנקם נגד מטרות איראניות בעקבות המתקפות של איראן אינן אלא סטירה קלה", אמר הנשיא. "הפסקת האש בתוקף".

עם זאת, טראמפ לא השאיר ספק באשר לכוונותיו במקרה של המשך התקיפות. "כמו שהכחדנו אותן שוב היום, נשמיד אותן הרבה יותר חזק, ובהרבה יותר אלימות, בעתיד, אם הן לא יחתמו על העסקה שלהן, מהר", כתב בפוסט. הנשיא תקף בחריפות את ההנהגה בטהראן: "מדינה נורמלית הייתה מאפשרת למשחתות לעבור, אבל איראן היא לא מדינה נורמלית. היא מונהגת על-ידי משוגעים".

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

איראן מאיימת בתגובה עוצמתית

בצד האיראני מיהרו לפזר איומים. דובר הכוחות המזוינים של איראן האשים את ארה"ב בהפרת הפסקת האש ואיים כי טהראן "תגיב בעוצמה וללא היסוס לכל מתקפה". סוכנויות הידיעות המקומיות דיווחו דיווחים סותרים: סוכנות "תסנים" טענה כי הכוחות האמריקניים נאלצו לסגת, בעוד שסוכנות "פארס" טענה כי מדובר היה ב"ירי אזהרה" לעבר כלי שיט במצר.

באיראן טענו כי הפילו שני כטב"מים "עוינים" שחדרו למרחב האווירי שלהם, וכי מזח באי קשם נפגע במהלך חילופי האש. הבוקר התרחבה המתיחות לאזור כולו, כאשר הרשויות באיחוד האמירויות דיווחו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית.

על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", ממשל טראמפ שוקל לחדש כבר השבוע את מבצע "פרויקט החירות" שנועד להסיר את המצור האיראני על מצר הורמוז. המבצע, שהושהה מוקדם יותר השבוע בעקבות חששות של מדינות המפרץ, צפוי לצאת לדרך לאחר שערב הסעודית וכווית הסירו את ההגבלות על פעילות צבא ארה"ב בשטחן.

ישראל: אין לנו קשר לאירועים

במערכת הביטחון בישראל מיהרו להכחיש כל קשר או מעורבות לפיצוצים ולהתרחשויות האחרונות במפרץ. יצוין כי בימים האחרונים עוקבים בירושלים בדריכות אחר המגעים בין וושינגטון לטהראן, כאשר ההבנה היא שהסכם עקרונות צפוי להשפיע באופן ישיר ומיידי על הלחימה בזירה הצפונית.

בכירים במערכת הביטחון חוששים כי הקשירה בין הזירות תפגע ביכולת צה"ל לפעול בלבנון. "האמריקנים למעשה חיברו בין הזירות - איראן וחיזבאללה - וסנדלו אותנו", אמר בכיר במערכת הביטחון לחדשות 12. "אנחנו לוקחים בחשבון שבהסכם כזה יש סעיף שיכול לעצור אותנו מלפעול בלבנון".