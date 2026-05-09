לחץ פסיכולוגי?

טראמפ מפרסם תמונות AI של נכסים איראניים מושמדים

הנשיא האמריקאי פרסם סדרת תמונות בינה מלאכותית של תקיפות בנכסים איראניים • המהלך מגיע על רקע המתנה לתשובת טהראן להצעת ההסכם | המסר הכפול לאיראן (בעולם)

נשיא ארצות הברית פרסם הלילה (מוצאי שבת) סדרת תמונות שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית, המציגות נכסים איראניים מושמדים ומותקפים על ידי כוחות צבא ארה"ב. הפרסום המפתיע מגיע בעיצומו של משא ומתן עקיף בין וושינגטון לטהראן, ובעת שהממשל האמריקאני ממתין לתשובת להצעת הסכם גרעיני מקיפה.

התמונות שפרסם הנשיא מציגות מתקנים צבאיים איראניים, נמלים ותשתיות אסטרטגיות תחת תקיפה אמריקאית. המהלך נתפס כחלק מאסטרטגיית הלחץ המקסימלי שמפעיל טראמפ על המשטר בטהראן, תוך שימוש בכלים פסיכולוגיים לצד הלחץ הצבאי והכלכלי המסורתי.

