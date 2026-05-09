טראמפ מפרסם תמונות AI של נכסים איראניים מושמדים

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה (מוצאי שבת) סדרת תמונות שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית, המציגות נכסים איראניים מושמדים ומותקפים על ידי כוחות צבא ארה"ב. הפרסום המפתיע מגיע בעיצומו של משא ומתן עקיף בין וושינגטון לטהראן, ובעת שהממשל האמריקאני ממתין לתשובת איראן להצעת הסכם גרעיני מקיפה.

התמונות שפרסם הנשיא מציגות מתקנים צבאיים איראניים, נמלים ותשתיות אסטרטגיות תחת תקיפה אמריקאית. המהלך נתפס כחלק מאסטרטגיית הלחץ המקסימלי שמפעיל טראמפ על המשטר בטהראן, תוך שימוש בכלים פסיכולוגיים לצד הלחץ הצבאי והכלכלי המסורתי.