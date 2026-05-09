רכבת ישראל ( צילום: טל הפקות וידיאו )

תיעוד כואב שפורסם במוצאי השבת האחרונה חושף כי רכבת של חברת רכבת ישראל פעלה בשעות יום השבת, כשהיא נעה על המסילה הסמוכה לכביש 1 לכיוון תל אביב. הנסיעה, שתועדה על ידי כתב חילוני, כללה קטר ושלושה קרונות - מערך מלא, ומעוררת שאלות קשות על היקף חילול השבת המתבצע תחת מסווה של "צורך ביטחוני".

הפעלתו של מערך כה נרחב בשבת מעלה מחדש טענות כבדות משקל כי החברה עושה שימוש נרחב בהרבה מהנדרש בהיתרי העבודה הביטחוניים שניתנו לה. גורמים המכירים את פעילות הרכבת טוענים כי מדובר בניצול שיטתי של ההיתרים לצרכים תפעוליים - קיצור תהליכים והכנת הרכבת לשירות במוצאי שבת, במקום לבצע את ההיערכות הזו לפני כניסת השבת. בין "פתיחת ציר" לצורך תפעולי לפי הנהלים הקיימים, בכל צאת שבת לקראת חידוש תנועת הרכבות, מתבצעת פעולת "פתיחת ציר" - נסיעת סריקה שנועדה לוודא כי המסילות תקינות ופנויות מחפצים חשודים או מטעני חבלה. פעולה זו נדרשת על ידי משטרת ישראל משיקולי ביטחון. אלא שלפי הטענות, פתיחת ציר אמורה להתבצע באמצעות כלי ייעודי קטן, ולא באמצעות מערך מלא של קטר ושלושה קרונות. "אין כל צורך מבצעי במערך מלא עבור סריקה ביטחונית", טוענים גורמים המכירים את פעילות הרכבת. "מדובר בניצול של ההיתר הביטחוני לצרכים תפעוליים - הכנת הרכבת לשירות במוצאי שבת, במקום לבצע את ההיערכות הזו לפני כניסת השבת".

רכבת ישראל | ארכיון ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

היעדר פיקוח מצד משרדי הממשלה

זוהי אינה הפעם הראשונה שבה נשמעת ביקורת על הרחבת השימוש בהיתרי השבת של הרכבת. בעבר הבטיח משרד התחבורה, תחת השרה מירי רגב, לבחון את הנושא מול הנהלת הרכבת. אך בפועל לא חל שינוי והנסיעות נמשכות - כפי שתועד גם בשבת האחרונה.

מי שמעניק את ההיתרים להעסקת העובדים והנהגים לצורך פתיחת הציר הוא שר הכלכלה, ניר ברקת. למרות הוראות החוק הקובעות כי יש להציב מגבלות להיתר ולצמצם את העבודה למינימום ההכרחי, ברקת אינו מגביל את הנסיעות לכלי מצומצם או קרון בודד. חוק שעות עבודה ומנוחה אף מחייב את השר לשקול את מסורת ישראל ואת השפעת ההיתר על הפרהסיה הציבורית, אך בפועל מאושרת הפעלת מערכים שלמים גם ללא הצדקה ביטחונית מובהקת.

התהייה הביטחונית: תזמון הסריקה

גם ההיגיון הביטחוני מאחורי הנסיעה מעלה תהיות. לפי התיעוד, הנסיעה נערכה מעט לפני השעה 17:00 - זמן רב לפני חזרת הרכבות לשירות. סריקה מוקדמת כל כך מחטיאה את מטרתה, שכן בפרק הזמן שנותר עד לחידוש התנועה, גורמים עוינים עדיין יכולים להניח מטענים או ליצור מפגעים על המסילה.

יצוין כי בעבר התעוררו מחלוקות דומות סביב הפעלת הרכבת בשבת, כאשר הרבנים הראשיים לישראל שיגרו מכתב מחאה למירי רגב בעקבות הודעה על הפעלת שירותי הרכבת בשבת. הרבנים הבהירו אז כי אין מדובר במקרה של פיקוח נפש.

מרכבת ישראל טרם נמסרה תגובה לתיעוד.