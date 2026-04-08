לאחר שנת שיא בהיקף הנסיעות ברכבת, משרד התחבורה ורכבת ישראל מובילים הרחבה משמעותית של השירות, הכוללת הארכת רכבות, הוספת קרונות, שילוב רכבות חשמליות מתקדמות והרחבת שעות הפעילות בפריפריה ובמרכז - כל אלה מתבטאים בתוספת של מעל 40 אלף מושבים ביום (תחבורה ציבורית)
בעוד עשרות אלפי אזרחי אירופה נוסעים לבריטניה וממנה לקראת חופשת סוף השנה, חברת 'יורוסטאר' הודיעה על ביטול כל הרכבות מבריטניה לאירופה ובחזרה | נוסעים תיארו המתנה של שעות בקרון - כאשר לבסוף הרכבת הוחזרה לאחור בלית ברירה | לפי הדיווחים, השיבוש התרחש בגלל קרון רכבת שנתקע במנהרה (תחבורה, בעולם)
החל מיום ראשון הקרוב תעלה תדירות הרכבות בכל תחנות טבעת השרון, יבנה מערב וראשל"צ משה דיין, יבנה מזרח, אשדוד עד הלום ואשקלון | בנוסף, תתווספנה שתי רכבות נוספות, אחת בשעות הבוקר ואחת בשעות הערב, בתחנות אשקלון, אשדוד עד הלום, יבנה מזרח | כל הפרטים (תחבורה)
הבריטים עדיין בהלם מהפיגוע שהתרחש בלילה שבין שבת לראשון, בעוד המשטרה עצרה שני חשודים ושחררה אחד | המשטרה אומרת כי התוקף הוא האדם שנותר במעצר וכי מניעיו לא היו טרור | בבריטניה הכתירו את אחד מעשרת הפצועים, עובד הרכבת - כגיבור, אלו הפרטים שמתבררים ככל שחולפים הימים (בעולם)
עשרה בני אדם נדקרו, תשעה מהם במצב אנוש ובבתי החולים נלחמים על חייהם, לאחר מסע דקירות ברכבת שבסיומו "גבר עם סכין גדולה" חושמל על ידי השוטרים בטייזר ונעצר | ראש ממשלת בריטניה אמר כי "התקרית המחרידה ברכבת ליד הנטינגדון מדאיגה מאוד" | עדיין לא נקבע אם מדובר במעשה טרור (חדשות, בעולם)
בתיעוד יוצא דופן שמגיע מתחנת הרכבת 'יצחק נבון' לשם הגיעו אלפי בני תורה לקראת העצרת, נראה חייל חרדי מנגן בפסנתר "עצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו א-ל" - בני התורה השיבו בשירה עוצמתית ומרגשת | צפו (חרדים)
גשר רכבת שהיה בבנייה קרס בליל שבת מעל הנהר הצהוב במחוז צ'ינגהאי שבצפון-מערב סין | הקריסה אירעה בעת מתיחת כבלי פלדה, כשאחד מהם נקרע וגרם להתמוטטות הקשת המרכזית | 14 עובדים נהרגו במקום, וכמה נוספים עדיין נעדרים (בעולם)
הפיילוט החדשני בשנזן מסמן מהפכה בלוגיסטיקה העירונית - רובוטים אוטונומיים דמויי פינגווין מבצעים משלוחים מתחת לאדמה, ומשנים את פני השירותים המסחריים במרחב הציבורי בדרך לעיר חכמה, אוטומטית ויעילה (טכנולוגיה)
בעוד בשבוע שעבר כבה האור על תושבי ספרד ופורטוגל, היום הייתה זו מערכת הרכבות שהפסיקה לפעול בחלקים במדינה, בעקבות גניבת כבלים ממערכת האיתות של רכבות | בעוד ההערכה היא שהגנבים התעניינו בערכם הרב של הכבלים, אחרים טוענים ששני האירועים קשורים (בעולם)