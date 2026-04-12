תחנת 'עד הלום' באשדוד משנה שם ל'מטרופול'

רכבת ישראל הודיעה על שינוי משמעתי בשמה של אחת התחנות המרכזיות באשדוד: תחנת "עד הלום" תשנה את זהותה ל"אשדוד עד הלום - מטרופול". השינוי משקף את התפתחות האזור כמרכז חדשנות והייטק מוביל בדרום הארץ.

השם החדש נועד לשקף את תפקידה של התחנה כשער הכניסה המרכזי ל"מטרופול" - רובע החדשנות וההייטק החדש של אשדוד, המוקם בימים אלה בסמוך לתחנה. המהלך מצטרף לשורה של שינויים ושדרוגים שעוברת רכבת ישראל בחודשים האחרונים, כחלק מהתאמת השירות לביקושים ההולכים וגדלים. שדרוגים נרחבים במערך הרכבות השינוי בשם התחנה מגיע על רקע התפתחויות משמעותיות במערך התחבורה הציבורית בישראל. כידוע, רכבת ישראל רשמה בשנת 2025 שיא של כ-72 מיליון נסיעות, ובחודש נובמבר האחרון נרשם ממוצע יומי של 312 אלף נוסעים - נתון שיא מכל הזמנים. בתגובה לביקושים הגואים, משרד התחבורה ורכבת ישראל הובילו בחודשים האחרונים שורה של שדרוגים: הוספת מעל 40 אלף מקומות ישיבה ביום, הארכת רכבות והוספת קרונות בקווים מרכזיים, שילוב רכבות חשמליות חדישות והרחבת שעות הפעילות בתחנות רבות.

תחנת אשדוד במרכז ההתפתחות

תחנת "עד הלום" באשדוד משמשת צומת מרכזית בקו הדרום, ומשרתת אלפי נוסעים מדי יום. בחודשים האחרונים הוגברה התדירות בתחנה במסגרת השדרוג הכללי של השירות, כאשר בשעות השיא פועלות עד ארבע רכבות בשעה לכל כיוון בחלק מהקווים.

השינוי בשם התחנה צפוי להשלים את המעבר של האזור למרכז עסקי ותעסוקתי מוביל, כאשר רובע "מטרופול" החדש מיועד לשלב משרדי הייטק, מרכזי מסחר ומתקני תרבות. התחנה תמשיך לשמש נקודת ציון מרכזית עבור נוסעים מכל רחבי הארץ המגיעים לאזור.

יצוין כי בתקופה האחרונה נפתחו מחדש לשירות תחנות נוספות ברחבי הארץ, ביניהן הוד השרון סוקולוב, בני ברק, ראשון לציון הראשונים ודימונה, כחלק מהחזרה המדורגת לפעילות מלאה לאחר תקופת המלחמה.