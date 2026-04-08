בזמן שחברי כנסת אחרים יוצאים לפגרה או נעלמים מהשטח, ב'דה מרקר' פרסמו היום כתבה אודות הפעילות הברוכה של ח"כ אורי מקלב, בטענה שלמרות שהוא התפטר מתפקידו במשרד התחבורה, הוא עדיין ממשיך לעבוד ולהילחם על כל אוטובוס וכל קו בריכוזים החרדיים (חדשות עיתונות)
החל מיום ראשון הקרוב תעלה תדירות הרכבות בכל תחנות טבעת השרון, יבנה מערב וראשל"צ משה דיין, יבנה מזרח, אשדוד עד הלום ואשקלון | בנוסף, תתווספנה שתי רכבות נוספות, אחת בשעות הבוקר ואחת בשעות הערב, בתחנות אשקלון, אשדוד עד הלום, יבנה מזרח | כל הפרטים (תחבורה)
בדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת התגלה: מחירי התחבורה הציבורית בביתר עילית התייקרו משמעותית בגלל ריבוי הנסיעות והשירות הטוב בעיר | ח"כ פרוש: "אין דוגמה נוספת לעליית מחירים כה חדה למוצר צריכה בסיסי" | רה"ע רובינשטיין: "משרד התחבורה צריך להחליט אם הוא מעודד שימוש בתח"צ, או לא" | היו"ר, ח"כ דוד ביטן: "לא נותנים קנס לילד קטן רק כי הוא נוסע בתח"צ". הוא קרא למשרד התחבורה ומשרד האוצר לפתור את הבעיה, וקבע דיון מעקב (חרדים)
הרשות החרדית במשרד רה"מ מקדמת שילוב נהגים חרדים כדי להוביל לשיפור משמעותי באיכות הנסיעה ובהתאמת השירות לערכי הציבור | ח"כ מקלב וראש הרשות החרדית רועי אסף מדגישים: "נהגים מהקהילה מכירים את הצרכים הייחודיים ומשפרים את חוויית הנוסעים; הפרויקט מלווה בהכשרה וליווי מקצועי" (פוליטי, חרדים)
עומס כבד למרגלות הר מירון בדרך ליציאה באמצעות התחבורה הציבורית לרחבי הארץ | לפי כוחות המשטרה והאכיפה בהר מירון עד השעה 10 בבוקר הגיעו להילולת הרשב"י מ- 110 אלף מתפללים וחוגגים | הציבור נקרא להזדרז לצאת מההר למנוע חילולי שבת (חדשות, בארץ)