עתירה לבג"ץ: "משפחות חרדיות משלמות 35% יותר"

הנסיעה באוטובוס מתייקרת ( צילום: פלאש Avshalom Sassoni/Flash90 )

עתירה דרמטית שהוגשה הבוקר (רביעי) לבג"ץ חושפת מציאות מקוממת: עשרות אלפי משפחות חרדיות, קשישים וילדים נאלצים לשלם עד 35% יותר על נסיעות בתחבורה הציבורית - רק בגלל שהם אינם משתמשים ביישומונים סלולריים. עמותת "אמת ליעקב בישראל" ושרה ויזל, תושבת בית שמש ואם לשבעה ילדים, עתרו נגד משרד התחבורה והאוצר בדרישה להפסיק את הקיפוח המובנה בין בעלי ה'רב-קו' למשתמשי האפליקציות.

העתירה, שהוגשה על ידי עו"ד אברהם יצחק רוטנשטיין, תוקפת את שיטת "התעריף המיטיב" הקיימת כיום. לפי הנתונים שנחשפו, משתמשי האפליקציות נהנים מחישוב אוטומטי בדיעבד של המסלול הזול ביותר - המערכת הופכת עבורם נסיעות בודדות ל'חופשי-יומי' אם הדבר משתלם. לעומתם, נוסעי ה'רב-קו' נאלצים "להמר" מראש: האם לרכוש חופשי-יומי? אולי חופשי-חודשי? אם בסוף היום הם נסעו פחות מהתכנון - כספם ירד לטמיון. הפער המקומם: 94 שקלים לעומת 72 שקלים הנתונים שהוצגו בעתירה מעלים תמונה חמורה: נוסע ממוצע ביישומון משלם כ-72 שקלים בחודש, בעוד נוסע 'רב-קו' ממוצע משלם כ-94 שקלים בחודש. מדובר בפער של 35% שנופל בדיוק על כתפיהן של האוכלוסיות המסתמכות על הכרטיס הפיזי - בעיקר משפחות חרדיות ברוכות ילדים, קשישים וילדים. זכו בפרס: כך הפכו האחיות העזתיות את פסולת הבניין למכרה זהב דניאל הרץ | 19:51 העותרת שרה ויזל מביאה בעדותה את קולן של אלפי אמהות חרדיות: "להטעין שבעה כרטיסי רב-קו בלחץ של הבוקר, ללא יכולת לדעת מה היתרה בכל כרטיס וללא גישה דיגיטלית, זה פשוט מרוץ מורט עצבים. אנחנו נאלצים לחפש קיוסקים פתוחים רק כדי להטעין כסף מראש, בעוד שבעלי היישומונים נהנים משקט נפשי ומתשלום נדחה". ויזל מתארת מצבים שכיחים שבהם ילדים עולים לאוטובוס ומגלים שאין יתרה, מה שמוביל לעימותים משפילים עם פקחים ואף לקנסות כבדים. "חוויית נסיעה המאופיינת במתח תמידי", כפי שנכתב בעתירה.

נתיב תחבורה ציבורית בכניסה לירושלים ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

שבע שנים של הבטחות ריקות

חלק מרכזי בעתירה עוסק במחדל המתמשך של משרד התחבורה. כבר בשנת 2019 פורסם מכרז ל"רב-קו מבוסס חשבון" - פתרון טכנולוגי שהיה אמור להעניק לכרטיס הפיזי את כל היתרונות של האפליקציה, כולל חיוב בדיעבד וחישוב אוטומטי של התעריף המיטיב.

למרות אזהרותיו של יו"ר ועדת הכלכלה דאז, ח"כ יעקב מרגי, שהתריע כבר ב-2020 מפני הדרת הציבור החרדי והקשישים, הפרויקט טרם יצא לפועל. עו"ד רוטנשטיין מציין: "שבע שנים חלפו והפתרון לא נראה באופק. העתירה דורשת לשים סוף לאפליה החמורה".

מאות מיליונים "כלואים" בקופת המדינה

נושא נוסף וכאוב לא פחות הוא ה"ערך הצבור". בעתירה נטען כי במערכת הסליקה הצטברו מאות מיליוני שקלים של יתרות רב-קו שלא נוצלו - מנוסעים שהפסיקו להשתמש בתחבורה הציבורית, עברו לרכב פרטי או איבדו את כרטיסם.

המדינה, כך נטען, "מתעשרת שלא כדין" על חשבון הציבור, שכן אין מנגנון פשוט המאפשר לאזרח לקבל את כספו בחזרה. העותרים משווים זאת לכרטיס ה-Oyster בלונדון, שם ניתן לקבל החזר על יתרות בקלות, וטוענים כי המניעה בישראל היא "החלטת מדיניות" ולא מגבלה טכנית.

הדרישה המשפטית: צו על תנאי

העתירה מבקשת מבג"ץ להוציא צו על תנאי שיחייב את שרת התחבורה מירי רגב ואת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להסביר מדוע לא תוחל שיטת החיוב המיטיבה גם על משתמשי הרב-קו, מדוע לא יופעל מנגנון להחזר כספי של יתרות ה'ערך הצבור', ומתי ייושם פתרון ה"חשבון המרוחק" שהובטח לפני שנים.

נכון לשעה זו, טרם הוגשה תגובת המדינה לבית המשפט. הציבור החרדי, מצדו, מייחל לצדק תחבורתי שיפסיק לגבות "פרמיה" על השמירה על גדרי הקדושה ועל אורח חיים המתנזר משימוש ביישומונים סלולריים.