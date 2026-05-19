חנוכת תחנת רכבת שומרון-טייבה: טיבי תוקף את השם החדש

לאחר למעלה מעשור של עבודות תשתית, נחנכה היום (שלישי) תחנת הרכבת החדשה שומרון-טייבה, בהשקעה כוללת של כ-300 מיליון שקלים. את הסרט גזרו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרת התחבורה מירי רגב וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן. התחנה החדשה מחברת את יישובי צפון השומרון ואת העיר טייבה לרשת המסילות הארצית, ומאפשרת לראשונה נסיעה ישירה מצפון הארץ לדרומה ללא צורך במעבר בתל אביב.

המסילה החדשה צפויה לשפר באופן משמעותי את הקישוריות התחבורתית באזור, ולהקל על אלפי נוסעים יומיים. התחנה כוללת תשתיות מתקדמות, חניונים נרחבים ומערכות נגישות מלאות.

המחלוקת על שם התחנה

אולם החנוכה החגיגית לא עברה ללא מחלוקת. ח"כ אחמד טיבי התפרץ היום בכנסת בביקורת חריפה על ההחלטה לשנות את שם התחנה מ'תחנת רכבת טייבה' ל'שומרון-טייבה'. לדבריו, התחנה הוקמה לאחר שהופקעו לפני שנים רבות 90 דונם מאדמות טייבה, והוועדה המקצועית של הרכבת קבעה במקור שהשם יהיה 'תחנת רכבת טייבה'.

"לפני תקופה מנכ"ל הרכבת, שהוא מנוי פוליטי, החליט לשנות את השם ל'שומרון טייבה'", מסר טיבי בדבריו בכנסת. "לא טייבה השרון, לא טייבה, שומרון טייבה. ואז להזמין גם את ביבי. גם שודדים את הקרקע ומפקיעים אותה וגם לא רוצים שהתחנה תיקרא טייבה".

"עד כמה הגזענות יכולה להציף אותכם?"

טיבי המשיך בהתקפתו והעלה דוגמאות נוספות: "מה היה קורה לביטחון של מדינת ישראל, לאגו היהודי, אם התחנה הייתה נקראת תחנת רכבת טייבה? תחנת טירה, קראו לה טירה כוכב יאיר? מה היה קורה אם היו קוראים לה טירה כפר קאסם? כפר קאסם, ראש העין, מה היה קורה אם זה היה כפר קאסם? אבל שוהם תחנת רכבת שוהם נקודה".

בסיום דבריו, שאל טיבי: "עד כמה הגזענות יכולה להציף אותכם? עד כמה?".

משמעות התחנה לתחבורה הציבורית

מעבר למחלוקת, התחנה החדשה מהווה צעד משמעותי בפיתוח רשת הרכבות הארצית. המסילה מאפשרת חיבור ישיר בין צפון הארץ לדרומה, ומקצרת משמעותית את זמני הנסיעה עבור תושבי האזור. כידוע, רכבת ישראל ממשיכה להרחיב את פעילותה, כאשר בשנים האחרונות נפתחו מספר תחנות חדשות ברחבי הארץ.

התחנה צפויה לשרת אלפי נוסעים מדי יום, ולהקל על העומס בכבישים האזוריים. משרד התחבורה מדגיש כי המשך פיתוח רשת הרכבות הארצית מהווה עדיפות לאומית, במטרה להגדיל את נתח התחבורה הציבורית ולצמצם את הפקקים בכבישים.