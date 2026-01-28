תושב טייבה במרכז הארץ נעצר בעת נהיגה בפסילת בית משפט. המשטרה פרסמה תיעוד דרמטי מרגעי המעצר: דלת הרכב נפתחת ונהג יוצא - אז מתנפלים עליו שוטרים ומפילים אותו ארצה | כתב אישום הוגש נגדו עם בקשה למעצר עד תום ההליכים | צפו (משפט)
הפרקליטות הגישה הבוקר כתב אישום, כנגד צעיר בן 22 מטייבה, שעל פי האישום, תכנן לחטוף חייל ולהשתמש בחטיפה כקלף מיקוח - שיכפה על מדינת ישראל לסיים את המלחמה, לצורך כך הוא ניסה לגייס שותפים נוספים שיסייעו לו והוא אף ערך אימונים וגלש ברשתות של חמאס | כתב האישום המלא (חדשות בארץ)
כלי רכב הוצתו הלילה, ככל הנראה על ידי צעירים יהודים, בכפר הפלסטיני א-טייבה הסמוך לרמאללה | על קיר סמוך רוסס מסר לתושבי הכפר הסמוך ועקיצה למפקד פיקוד מרכז, שחתם לאחרונה על צו חריג שמאפשר מאסר למי שיסתובב רעול פנים |משטרת מחוז ש״י פתחה בחקירת האירוע ופועלת להגעה לחקר האמת (בארץ)
שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי ביקר בכפר הנוצרי הפלסטיני היחיד ברחבי יהודה ושומרון, וגינה אירועי אלימות של קבוצות שוליים בהתנחלויות | השגריר שם דגש בדבריו נגד חילול מקומות "קדושים" , "שיהיה זה כנסייה, בית כנסת או מסגד", כתב האקבי (מדיני)