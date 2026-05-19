לפיד חושף תוכנית כלכלית: תחבורה, בריאות נפש וקצבאות זקנה

יאיר לפיד בישיבת הסיעה ( צילום מסך, ערוץ הכנסת )

יו"ר מפלגת יש עתיד יאיר לפיד פרסם היום (שלישי) תוכנית כלכלית מקיפה בת חמש נקודות עיקריות, שלטענתו תיושם על ידי "ממשלה נורמלית" בעתיד. התוכנית כוללת שיפור משמעותי בתחבורה הציבורית, הכללת בריאות הנפש בסל הבריאות, העלאת קצבאות הזיקנה, הארכת יום הלימודים ובניה ממשלתית להשכרה.

אולם לפיד לא הסתפק בהצגת התוכנית הכלכלית, והסיים את הודעתו בהתקפה חריפה על הציבור החרדי. "כל הדברים האלה עולים כסף", כתב לפיד, "אבל הם עולים הרבה פחות מ-60 מיליארד השקלים שמשלמת היום המדינה בכל שנה כדי לממן את ההשתמטות מצה"ל". חמש נקודות לשינוי התוכנית שהציג לפיד כוללת מספר רפורמות מרחיקות לכת. בתחום התחבורה הציבורית, הוא הציע רשת אוטובוסים ורכבות מהירות שתגיע לכל מקום, תוכנית לאומית להורדת עומס בכבישים והעברת סמכויות לרשויות המקומיות. "בשוויץ אפשר להגיע מכל כפר לכל כפר ברכבת מהירה ונוחה", ציין לפיד כדוגמה. אלמקייס יעיד בוועדה: פרק חדש בפרשת מינוי ראש המוסד משה כץ | 22:45 בתחום הבריאות הנפשית, לפיד הציע להכליל טיפולים פסיכולוגיים בסל הבריאות, לקצר תורים לפסיכולוגים ולהוריד מחירים לצעירים. הוא ציין נתון מדאיג: "יותר מ-20% מהצעירים בישראל דיווחו שהם נעזרים נפשית ב-AI מפני שאין להם למי לפנות". בנושא קצבאות הזקנה, לפיד הציע בשלב ראשון להצמיד את כל הקצבאות לשכר הממוצע במשק, ובשלב שני להכפיל את הקצבאות למי שהכנסתו נמוכה מ-6,000 שקל בחודש. "שכר הח"כים שמסרבים להצמיד את קצבאות הזיקנה לשכר הממוצע, צמוד בעצמו לשכר הממוצע", הבהיר.

הכנסת ( צילום: אוליבייה פיטוסי/Flash90 )

ביקורת חריפה מפרשנים כלכליים

התוכנית עוררה תגובות חריפות מפרשנים כלכליים. שאול אמסטרדמסקי, פרשן כלכלי בכיר בתאגיד השידור 'כאן', הקשה: "נניח שאני מסכים איתך לגבי כל זה (אני לא): למה לא עשית את זה בתור שר האוצר? הדבר היחידי שכן עשית מכל זה היה דירה להשכיר. הבטחת 300 אלף דירות להשכרה. צר לי, שום דבר אפילו קרוב לזה לא קרה".

עידן ארץ, עיתונאי כלכלי בגלובס, פירט ביקורת מקצועית על כל אחת מהנקודות. לגבי קצבאות הזקנה, הוא כתב: "רעיון מזעזע שירושש אותנו. קצבאות זקנה זה קונספט בעייתי מאוד שלא רלוונטי בעידן פנסיה חובה, ומעביר כסף מצעירים עניים לזקנים עשירים. היא עולה לנו 42 מיליארד שקל בשנה והיא הסיבה העיקרית שביטוח לאומי צפוי לפשוט את הרגל תוך עשור".

לגבי הבניה הממשלתית, ארץ טען: "בניה ממשלתית זה רעיון מחריד, והקמת עוד ישובים ידרשו כמות של תשתיות שאני לא מבין מאיפה אתה חושב להביא כשאנחנו במירוץ להדביק את בניית התשתיות בערים הקיימות".

בנייני המוסד לביטוח לאומי בירושלים ( צילום: . Photo by Yonatan Sindel/Flash90 )

התקפה על החרדים ושאלות על המימון

ההתקפה של לפיד על הציבור החרדי בסיום ההודעה עוררה תגובות רבות. הטענה על "60 מיליארד שקל שמשלמת המדינה לממן את ההשתמטות מצה"ל" זכתה לביקורת גם מצד תומכי הקיצוץ בהטבות. עידן ארץ כתב: "אין תומך גדול יותר ממני בקיצוץ ההטבות הנ"ל, אבל איך הגעת ל-60 מיליארד?"

גולשים רבים תהו מה מקור המימון לתוכנית המקיפה שהציג לפיד. "אני מבקש לסגור ליאיר את הגישה לרשת. הוא שוב כותב שטויות", כתב גולש אחד. "ממש עדיף שיהיה בשקט עד הבחירות, לדעתי מנדט וחצי נשר עכשיו".

כזכור, לפיד שימש כשר אוצר בממשלת לפיד-בנט בשנים הראשונה, וכראש ממשלה חליפי בממשלתם השניה, אך התוכניות שהציג כעת, והציג דומות להם אז, לא יושמו באותה תקופה.