הביטוח הלאומי מעדכן כי קצבאות ארוכות המועד של חודש מרץ, בהן קצבאות הנכות, הוקדמו וישולמו כבר מחר - יום חמישי הקרוב | בנוסף, גם תשלום הגמלאות לנפגעי פעולות איבה יוקדם וישולם מחר | התשלום הוקדם בשל השבת וחג הפסח ועודכן בלוח התשלומים באתר הביטוח הלאומי (בארץ)
החל מעוד שבוע, ב-28 בינואר, ישולמו קצבאות הנכות המעודכנות לשנת 2026 | הקצבאות עולות מדי שנה בחודש ינואר בזכות מנגנון ההצמדה לשכר הממוצע במשק | שיעור העלייה השנה, לפי תחשיבים של המוסד לביטוח לאומי, עומד על 3.4% (בארץ)
ביום שלישי הקרוב יעביר הביטוח הלאומי את קצבאות הנכות מוקדם מהרגיל וזאת בשל החגא הנוצרי | הקצבאות יופקדו בחשבונות הזכאים ב-23.12 במקום ב-28 לחודש, שהוא המועד הרגיל | במקביל, בעקבות ההצמדה לשכר הממוצע, קצבאות הנכות הכללית, השירותים המיוחדים והילדים הנכים צפויות לעלות בחודש הבא בשיעור מוערך של 4.2% (בארץ)
זוג הורים תושבי פ"ת, נעצרו בחשד שזייפו מסמכים רפואיים לגבי ילדיהם, תוך הצגת מצג שווא, זאת לצורך קבלת קצבאות 'ילד נכה', ובנוסף זייפו מסמכים נוספים עבור עשרות משפחות | העצור - "רב מוכר במרכז ובמקביל סגן מנהל בית ספר לחינוך מיוחד" ואשתו גננת | מעצרם הוארך (חדשות)