בשורה לזכאים: הביטוח הלאומי מעדכן כי קצבאות ארוכות המועד של חודש מרץ, בהן קצבאות הנכות, הוקדמו וישולמו כבר מחר - יום חמישי הקרוב, 26 במרץ. בנוסף, גם תשלום הגמלאות לנפגעי פעולות איבה יוקדם וישולם ביום חמישי הקרוב.
על פי הודע הביטוח הלאומי, התשלום הוקדם בשל השבת וחג הפסח ועודכן בלוח התשלומים באתר הביטוח הלאומי.
מלבד קצבאות הנכות הכללית וילד נכה, הקצבאות ארוכות המועד כוללות את קצבת שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, סיעוד, נפגעי עבודה, אזרח ותיק, שאירים, מזונות ואסירי ציון.
ב-1 במרץ שולמו קצבאות חודש פברואר לאחר שנדחו ביממה בעקבות העובדה ש-28 בפברואר צוין ביום שבת. אחרי חודשיים של שינויים במועד התשלום, בחודש הבא, חודש אפריל, ישולמו הקצבאות כרגיל ב-28 לחודש.
מדובר בבשורה של ממש עבור אוכלוסיות רבות הזכאיות לקצבאות, אשר כלכלת ביתן - במיוחד בערבי חגים - נשענות בעיקר על תשלום הקצבאות עקב אי כושר התפרנסות בשל מגבלות רפואיות וכדומה.
