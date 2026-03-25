בשורה לזכאים: הביטוח הלאומי מעדכן כי קצבאות ארוכות המועד של חודש מרץ, בהן קצבאות הנכות, הוקדמו וישולמו כבר מחר - יום חמישי הקרוב, 26 במרץ. בנוסף, גם תשלום הגמלאות לנפגעי פעולות איבה יוקדם וישולם ביום חמישי הקרוב.