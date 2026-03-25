הביטוח הלאומי מעדכן כי קצבאות ארוכות המועד של חודש מרץ, בהן קצבאות הנכות, הוקדמו וישולמו כבר מחר - יום חמישי הקרוב | בנוסף, גם תשלום הגמלאות לנפגעי פעולות איבה יוקדם וישולם מחר | התשלום הוקדם בשל השבת וחג הפסח ועודכן בלוח התשלומים באתר הביטוח הלאומי (בארץ)
המשטרה עיכבה לחקירה שבעה חשודים בחשד להונאת המדינה | לפי החשד, החשודים, בני משפחה המתגוררים בין היתר באלעד, העתיקו את כתובת המגורים שלהם לצפון, וכך קיבלו תשלומים במסגרת מענקי המלחמה לתושבים שפונו מצפון הארץ - זאת למרות שלעולם לא גרו בצפון | תיעוד המעצרים (חדשות, חרדים)
החל מעוד שבוע, ב-28 בינואר, ישולמו קצבאות הנכות המעודכנות לשנת 2026 | הקצבאות עולות מדי שנה בחודש ינואר בזכות מנגנון ההצמדה לשכר הממוצע במשק | שיעור העלייה השנה, לפי תחשיבים של המוסד לביטוח לאומי, עומד על 3.4% (בארץ)
ביום שלישי הקרוב יעביר הביטוח הלאומי את קצבאות הנכות מוקדם מהרגיל וזאת בשל החגא הנוצרי | הקצבאות יופקדו בחשבונות הזכאים ב-23.12 במקום ב-28 לחודש, שהוא המועד הרגיל | במקביל, בעקבות ההצמדה לשכר הממוצע, קצבאות הנכות הכללית, השירותים המיוחדים והילדים הנכים צפויות לעלות בחודש הבא בשיעור מוערך של 4.2% (בארץ)
זוג הורים תושבי פ"ת, נעצרו בחשד שזייפו מסמכים רפואיים לגבי ילדיהם, תוך הצגת מצג שווא, זאת לצורך קבלת קצבאות 'ילד נכה', ובנוסף זייפו מסמכים נוספים עבור עשרות משפחות | העצור - "רב מוכר במרכז ובמקביל סגן מנהל בית ספר לחינוך מיוחד" ואשתו גננת | מעצרם הוארך (חדשות)
היועצת המשפטית לממשלה הציעה לבג"ץ לבטל את ההנחה בתשלום לביטוח הלאומי - למי שלא התגייס לצה"ל | "ההנחה בדמי הביטוח הלאומי הניתנת לתלמידי ישיבות תחול רק על מי שהסדירו את מעמדם באופן פרטני מול רשויות הצבא", כתבה בהרב מיארה (חרדים)
ברקע שהודחה בידי הממשלה, היועמ"שית מחריפה את המאבק בעולם התורה ומתכוונת להטיל סנקציה נוספת על בחורי ישיבות חייבי גיוס שלא יתייצבו - ביטול ההטבה בביטוח לאומי | מדובר בהטבה של 1,044 שקלים בשנה (עולם הישיבות)
הכנסת אישרה סופית את מהפכת 'ניוד מידע רפואי' שיסלול את הדרך למיצוי זכויות באופן פשוט, מהיר ודיגיטלי | על פי הצע"ח: הביטוח הלאומי משרדי ממשלה וצה"ל יחוברו למערכת אחת בה יכלל כלל המידע הרפואי (כנסת, בריאות)
שר העבודה יואב בן צור, מינה את עו"ד יוסף ויצמן לתפקידו כיו"ר ועדה בתחום הגביה במועצת הביטוח הלאומי| עו"ד ויצמן, בעל ניסיון נרחב בדיני הוצאה לפועל וחדלות פירעון ומחבר ספרים משפטיים מובילים בתחום, יעמוד בראש הוועדה, המטפלת בתשלום חובות שכר ופיצויי פיטורים לעובדים שנפגעו במהלך פשיטת הרגל או פירוק החברות בהן הועסקו (חוק ומשפט)