ילד בן 11 בשם רישי שארמה, השואף להיות טייס, עורר עניין רב ברשת לאחר שסרטון מהכשרתו התעופתית הפך לוויראלי.

בקטע, ששותף בהרחבה ברשתות החברתיות, נראה רישי בתוך תא הטייס של מטוס קל בשדה התעופה אוקסנרד שבקליפורניה, כשהוא מפעיל בביטחון את הבקרות הבסיסיות תחת פיקוח.

הסרטון מתעד גם ביצוע חלק של תרגיל “טאץ’ אנד גו” במהלך טיסת האימון שלו, כאשר המדריך משבח אותו ואומר “נחיתה טובה מאוד”. רישי שומר על ריכוז, מכוון את עוצמת המנוע והמדפים וממריא שוב, כשהוא משלים את התרגיל בקלות.

כפי שמשתמע מהשם, “טאץ’ אנד גו” הוא תרגול שבו טייס נוחת על המסלול וממריא מיד שוב מבלי לעצור לחלוטין, והוא נחשב לתרגיל נפוץ המסייע לפיתוח זיכרון שריר וביטחון בתהליכי נחיתה והמראה.

גולשים רבים שיבחו את ההתלהבות והמשמעת של הילד. אחד המשתמשים כתב “הוא טס טוב יותר ממה שרוב המבוגרים נוהגים”, ואחר הוסיף “זה מה שצריך ללמד ילדים בבית הספר, אלה כישורים אמיתיים”.

חלק מהגולשים העלו גם שאלות לגבי גיל המינימום להטסת מטוס. למרות שרישי עדיין מתאמן, במדינות רבות נדרש גיל מינימלי של 18 כדי לקבל רישיון טיס מסחרי. עם זאת, בתי ספר לטיסה ומועדונים רבים מאפשרים לקטינים להשתתף בשיעורי היכרות ולהיחשף למערכות המטוס ויסודות הטיסה תחת פיקוח קפדני.