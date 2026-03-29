חבר מושבעים קבע בשני משפטים כי מטא וגוגל אחראיות לנזקים לילדים, מה שעשוי להוביל למאבק שיכול לשנות את ההגנה המשפטית שמעניק החוק האמריקאי לחברות טכנולוגיה | אלפי תביעות דומות מתנהלות נגד מטא, גוגל, סנאפצ'אט וטיקטוק (בעולם)
חוקרים מצאו כי דגימות של פרח ה־Mimulus cardinalis ("קופידון ארגמני") פיתחו מנגנוני הסתגלות גנטיים מהירים שאפשרו להן לשרוד את הבצורת ההיסטורית שפגעה בקליפורניה בשנים 2012–2016 – מה שנחשב להוכחה הראשונה לתהליך "הצלה הישרדותית" בטבע, לאחר שנצפה עד כה רק במעבדה (בעולם)
לאחר שהות של מספר שבועות בעיירת הנופש פאלם ספרינגס, שב האדמו"ר מסאטמר למעונו לקראת שמחת נישואי נינו שתיערך השבוע • תיעוד מסכם מעריכת הטיש לרגל הילולת ה'עצי חיים' וביקורי הגומלין אצל האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים ואב"ד היבנוב • גלריית מראות הוד (חסידים)
כנופיית שודדים פרצה עם רכב לעסק בקליפורניה, גנבה את אקדחו של הבעלים ונמלטה עם שלל רב | חמישה חשודים נעצרו לאחר ששני רכבי המילוט התרסקו במהלך מרדף משטרתי | בתיעוד ממצלמות אבטחה שפורסמו ב'פוקס' נראה רגע הפריצה הדרמטי (בעולם)
בזמן שהעולם נאבק ביוקר המחיה, סטארט-אפ נועז מקליפורניה כבר מוכר חדרים עם נוף לכדור הארץ במחיר אסטרונומי ששמור לאחוזון העליון | הכירו את הפרויקט שמגייס מיליונים מהשמות הגדולים בטכנולוגיה כדי להפוך את הירח ליעד הנופש הבא של האנושות עד שנת 2032 (חדשות בעולם)
במסע מחקר נועז בעומקים שמעטים בני האדם שירדו אליהם, חשפו חוקרי האקדמיה למדעים של קליפורניה לפחות 20 מינים ימיים חדשים - ותיעדו במקביל עדויות מדאיגות על התחממות ועל זיהום פלסטיק באחת המערכות האקולוגיות הפחות מוכרות בכדור הארץ (עולם החי, מעניין)
אירוע מצער התרחש בקליפורניה כאשר אב שראה את בתו בת ה-5 טובעת בגל ענק ניסה להצילה, ונסחף בעצמו | האב נמשה מהמים ללא רוח חיים, ומותו נקבע בבית החולים בתום פעולות החייאה | גם האם ניסתה להיכנס למים אך לא טבעה, חיפושים אחר גופתה של הקטנה (חדשות, בעולם)
חוקרי המכון לחקר מפרץ מונטריי (MBARI) חשפו שלושה מיני דג חילזון (snailfish) שאיש טרם תיעד, בעומק של אלפי מטרים מתחת לפני הים | התגלית מספקת הצצה לעושר ולמסתוריות של עולם החי במעמקי הים - כשהחוקרים מדגישים בזה את חשיבות חקר הים (בעולם)