רסיס מתכת לוהט נעצר במכסה מנוע של ניידת משטרה

אימון בירי חי עם טעינת קו פינוי מוקשים ( צילום: מחנה פנדלטון @MCIWPendletonCA צבא ארה"ב )

מה שתוכנן כמפגן כוח מרשים של חיל הנחתים האמריקאי, בנוכחות סגן הנשיא ומזכיר המלחמה, כמעט הפך לאסון לאומי. בשעות הבוקר המוקדמות, במהלך תרגיל אש חיה מעל כביש I-5 הסואן בקליפורניה, כשל פיוז מסוג M767A1 באופן בלתי צפוי – וזרע רסיסי מתכת לוהטים מעל ראשי נהגים המומים שנסעו מתחת.

רסיס מתכת אחד, שנפל מגובה של כ-1,500 רגל, פלח את האוויר ונעצר רק במכסה המנוע של ניידת משטרה מקומית. כידוע, הפיוז שכשל נחשב לאחד האמינים והמתקדמים בעולם, ומשמש את צבא ארצות הברית בפעולות מבצעיות רבות. אולם הפעם, משהו השתבש.

מסוקי חיל הנחתים בפעילות מבצעית ( צילום: חיל הנחתים של ארצות הברית )

על פי דוח החקירה הרשמי של המארינס, הפגז התפוצץ באוויר במקום להתפוצץ במגע עם המטרה המיועדת. החוקרים בוחנים כעת האם "סביבה אלקטרומגנטית ייחודית" באזור גרמה למנגנון הפיוז להשתבש ולהתפוצץ בטרם עת. התקרית מעוררת שאלות קשות על פרוטוקולי הבטיחות בתרגילים מסוג זה, במיוחד כאשר הם מתבצעים מעל אזורים מאוכלסים. יצוין כי הפיוז M767A1 משמש את הצבא האמריקאי כבר שנים רבות, ושיעור הכשלים שלו נחשב נמוך ביותר. עם זאת, התקרית הנוכחית מצטרפת לשורה של מקרים נדירים שבהם חימוש מתקדם כשל באופן בלתי צפוי – מה שמעורר דאגה בקרב גורמי הביטחון.

מטוסי F-35B לייטנינג II בבסיס האוויר חיל הנחתים ( צילום: כוח המשימה של חיל המשלוח הימי השלישי ארה"ב | חשבון רשמי )

עימות פוליטי: המושל נגד הפנטגון

התקרית הציתה סערה פוליטית בין מושל קליפורניה לבין הממשל הפדרלי. בתחילה, הצבא דרש לסגור את כביש I-5 ואת קווי הרכבת הסמוכים לצורך ביצוע התרגיל המסוכן. אולם בשלב מסוים, הדרישה הוסרה – החלטה שכמעט עלתה בחיי אדם.

"זה נדיר ומדאיג ביותר שפעילות באש חיה מתבצעת מעל כביש פעיל", הגיב בזעם ראש מחלקת הגבולות של משטרת הכבישים בקליפורניה. הוא דרש תשובות מיידיות מהפנטגון על המחדל הבטיחותי, והבהיר כי "לא ניתן לקבל מצב שבו אזרחים חפים מפשע נמצאים בסכנת חיים בגלל תרגיל צבאי".

על רקע התקרית, מתעוררות שאלות האם יש לשנות את פרוטוקולי הבטיחות בתרגילים מסוג זה. גורמים בכירים במשטרת קליפורניה טוענים כי היה צורך לעכב את התרגיל עד לסגירה מלאה של הכביש, גם אם הדבר היה פוגע בלוח הזמנים של המפגן המתוכנן.