שבוע טוב ומבורך! זיידל'ע בעוד מדור עם חן יהודי מהרגעים המיוחדים של השבוע האחרון במחוזות החרדיים בארץ ובעולם | מי הנגיד שנחת במסוק פרטי מהשמיים, איזה אדמו"ר נצפה בשיא הפשטות באולם שמחות, למה נשרו "פעקלאך" מהתקרה בביהמ"ד הגדול בירושלים, ומי העסקן שקנה טלית בלי קשר לסערה? כל התשובות, כל התיעודים וכל הנייעס שחם יותר מהמצות – בפנים! (חרדים)
מהדורת מעייריב - פרסום ראשון | מבית וגן לאלפים בצרפת - כך התנהלה טיסת החילוץ של האיחוד וישיבת המשך הזמן הראשונה בצרפת | פלשו לשכם: סיקור נרחב מחילוץ תלמידי שובו בנים | חיזוק לקראת 2 השבתות הקרובות | פגיעה ישירה בבאיאן - והנדיבות של האדמו"ר מבעלזא | בצל מצבו של רה"י: בוגרי 'בית שמעיה' בכינוס נדיר | בר מצווה ואירוסים" השמחה הכפולה של גפני | יומן מלחמה: חיסול לאריג'אני ואיומי חיזבאללה (מעייריב)
התיעוד שהקפיץ את האייתולות: כך פועלת לינקולן מול חופי איראן | רגע לפני מבחני הקבלה - תלמידי הת"ת חוו טבילת אש אצל המנהיג הליטאי | מכשול רוחני או קמפיין מיותר? הרחוב הבני ברקי סוער מתמיד | האדמו"ר הוכנס לכותל - וציין לשבח את המשטרה | שאגת הארי היום השבעה עשר: יומן מלחמה מכל החזיתות (מעייריב)
מספר נפילות של רסיסים ושברי יירוט במרכז הארץ דווחו לאחר רצף שיגורים חריג מאיראן | מעיריית בני ברק נמסר כי התקבלו 2 דיווחים על נפילת רסיסים ברחבי העיר | חובשים ופרמדיקים מעניקים טיפול רפואי בזירות במרכז הארץ לכ-3 פצועים במצב קל (בארץ)
במהלך מתקפת הטילים הבוקר, פגע רסיס ענק בגג בית אדמו"ר המתגורר בבני ברק | האדמו"ר פתח את חלון ביתו וביקש לקבל את הרסיס תוך שהוא מפטיר "ימח שמם וזכרם של הרשעים הארורים" והודה לה' על החסד | הסיפור המלא (חסידים)