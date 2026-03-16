צבא ארה"ב (פיקוד המרכז - סנטקום) פרסם היום תיעוד מפעילות נושאת המטוסים לינקולן - סמוך לחופי איראן. התיעוד מספק הצצה מרתקת למפלצת המלחמה האדירה של הצבא האמריקני והוא נועד לאותת למשטר האייתולות - אין לנו הגבלת זמן וכוח. התיעוד והפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

תלמידי כיתות ח' מתלמוד תורה "חניכי הישיבות" בתל ציון הגיעו אתמול למעונו של המנהיג הליטאי ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, כהכנה למבחני הקבלה המכריעים לישיבות הקטנות. הבחורים הצעירים נבחנו על סוגיות בפרק "האיש מקדש", וזכו לשבחים נדירים מפיו של הגר"ד. כל הפרטים והתיעוד - בכתבת הווידאו שלפניכם.

תושבי בני ברק חלוקים בדיעותיהם על היזמה החדשה הנוגעת לחזות הרוחנית של העיר. בימים האחרונים קיבלו בעלי חנויות בגדים שונים ברחבי העיר פניה מגורמים המזהים את עצמם כאנשי חינוך ואנשי משמר הקדושה של בני ברק - כשמנגד, תושבים רבים תוהים - מה יום מיומיים והאם לא מדובר בעוד פרוייקט של משועממים וקיצוניים. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

האדמו"ר מביאלה בית שמש, הביע הערכה מיוחדת למפקד הכותל ולכוחות הביטחון במקום, על הסיוע הלוגיסטי והאבטחתי שאפשר את כניסתו וקיום התפילה במקום הנעלה למרות המגבלות המבצעיות הקפדניות. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

בזמן שחיל האוויר מוחק תשתיות אסטרטגיות בעומק איראן, המערכה הקרקעית בלבנון עולה שלב. שר הביטחון ישראל כץ אישר היום רשמית כי צה"ל החל בתמרון קרקעי נרחב בדרום לבנון, במטרה להשמיד את תשתיות חיזבאללה בקו המגע. בתוך כך - נס בירושלים: בזמן הירי המסיבי מאיראן בצהריים לכיוון ירושלים והסביבה, שבר יירוט גדול פגע ישירות בבית המדרש של חסידות באיאן שכונת גאולה בירושלים. בקהילה מדברים על "נס גלוי": המבנה, שבדרך כלל הומה אדם, היה ריק ברגע הנפילה והאירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש, אך עם נזק כבד למקום. יומן המלחמה מהיום ה-17 של שאגת הארי - בכתבת הווידאו שלפניכם.