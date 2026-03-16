עיה"ק טבריה לבשה חג, האדמו"ר מתולדות אהרן, השוהה בעיר בימי השובב"ים, חנך ברגשי קודש את מבנה התלמוד תורה החדש עבור הקהילה המעטירה המתפתחת בעיר ומונה כבר עשרות משפחות | במרכז המעמד המרומם, כתב האדמו"ר אות בספר תורה חדש שייכנס לבית מדרשו בטבריה, ונשא דברות קודש ודברי הדרכה לחיזוק מבצר החינוך הטהור בעיר | הצלם א. אייזנבאך תיעד ומגיש גלריה (חסידים)
הם אמנם רצים יותר בין הספסלים, אך אוכלים הרבה יותר פחמימות ריקות, והסוכר הפך לחלק בלתי נפרד מהתגמול על התמדה בלימוד | נתונים חדשים לשנת 2025 חושפים מציאות מדאיגה: הילד החרדי הממוצע אמנם רזה מחברו במגזר הכללי בילדותו, אך הוא גדל לתוך "פצצה מתקתקת" של השמנה ותחלואה בבגרות | כיצד ניתן להפוך את הבית למבצר של בריאות מבלי לחרוג מתקציב המשפחה? | פרויקט מיוחד ב'בבלי' (בריאות)
בתלמוד תורה של חסידי 'באבוב' בבני ברק, התקיים מעמד סיום הזמן ו"מבחן פומבי" לילדי הכיתות הגבוהות | במעמד השתתפו רבני החסידות, הצוות הרוחני של התלמוד תורה, ההורים הנרגשים וכן האדמו"ר מאשלג והגה"צ המשפיע החסידי רבי אהרן טוסיג | צפו בתיעוד (חרדים)
מעמד נרגש ומרומם של סיום סדרי 'מועד' ו'נזקין' נערך בתלמוד תורה "תשב"ר הרב", ברכסים, בהשתתפות רבנים, מחנכים, הורי התלמידים והמוני מתושבי המקום | המעמד נערך תחת כיפת השמים, בחצר ה'תלמוד תורה', במהלכו קיבלו ילדי החמד פרסים יקרי ערך כהוקרה על עמלם הרב (חרדים)
באירוע מרגש שטרם ראתה חסידות 'שומרי אמונים', חגגו ילדי החמד את מסיבת ה'חומש סעודה' בת"ת הכלל חסידי 'זרע חיים', יחד עם ההורים והסבים הנרגשים| רגע לפני סיום המסיבה, פצח מנהל הת"ת יחד עם המלמדים בריקוד סוער לפני התלמידים, וזאת לקראת סגירת ה'תלמוד תורה' בשנה הבאה| לעת עתה לא יפתח הת"ת את שעריו עד להודעה החדשה | במעמד השתתפו מספר רבנים שלהם נכדים בת"ת (חרדים)
ב'תלמוד התורה' הכלל חסידי בבני ברק, 'מתיבתא', העומד תחת נשיאות הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, גאב"ד מערב ב"ב, נחוגה ברוב פאר והדר מסיבת ה'חומש סעודה', בהשתתפות זקני והורי התלמידים, ביניהם האדמו"רים מאוז'רוב, אלכסנדר, ביטשקוב, קודינוב, ראחוב, שבט הלוי, ועוד רבנים רומי מעלה מזקני התלמידים | צפו בתיעוד (חרדים)
במסיבת חומש לתלמידי 'תלמוד תורה' צמח צדיק ויז'ניץ באשדוד, נצפה סגן השר יעקב טסלר, יושב ומאזין בהנאה ביציע של ההורים וזקני הילדים | במהלך המעמד קיבלו ילדי החמד סט חמשה חומשי תורה, וההורים פצחו במחול נלהב עמהם - תפארת בנים אבותם (חרדים)
לאחר שמוסדות חינוך רבים בציבור החרדי פתחו את שעריהם בימים האחרונים בהוראת רבותיהם אך בניגוד להוראות פיקוד העורף ומשרד החינוך, היום (ראשון) שלחו במשרד החינוך מכתב התראה לעשרות מוסדות לימוד חרדיים, בו הם מאיימים על הפסקת תקצוב והוצאת צו סגירה | המכתב המלא (חרדים)
מעמד מרגש נערך בתלמוד תורה 'תשב"ר - הרב' ברכסים, כאשר כלל ילדי כיתות ב' זכו לסיים את 'ספר בראשית' בלימוד מעמיק | המעמד האדיר התקיים בחצר בניין תלמוד התורה, בהשתתפות רבני הקהילה וההורים הנרגשים | צפו בתיעוד (חרדים)
במעמד אדיר שטרם נראה בבורו פארק, השתתפו אלפי חסידי גור מכל רחבי ארה"ב, בחנוכת בניין ה'תלמוד תורה' החדש במרכז השכונה | בסיום המעמד זכו כלל החסידים לקבל תפוח מידי הרבי | בשבת האדמו"ר ישהה במונסי עם קבוצת נגידים נרחבת שתרמו כל אחד רבע מיליון דולר | צפו בתיעוד ענק מהמעמד (חסידים)
בתלמוד תורה 'לחם ביכורים' קיימו עצרת מספד והתעוררות במלאות ה'שלושים' לראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, שכיהן כנשיא הת"ת, בהשתתפות הראשל"צ הגר"ד יוסף, הגאון רבי יצחק כהן והגאון רבי אהרון ירחי | תיעוד (חרדים)
ב'תלמוד תורה' הכלל חסידי 'בעל שם טוב' בפתח תקווה, התקיים השבוע מעמד 'חלוקת פרסים' ותעודות הצטיינות לתלמידים היקרים על יגיעתם בתורה הק', במהלך חודשי החורף, ועמידתם בכור המבחן אצל גדולי הרבנים ברוב הצלחה | במעמד נטלו חלק רבני העיר פתח תקווה, וחלקם אף נשאו דברי ברכה ואגדה לכבודה של תורה ולומדיה (חרדים)
הגה"צ גאב"ד קאלסבורג השוהה בימים אלו בארה"ק, ערך ביקור מרגש בתלמוד תורה 'רבניץ' בצפת, במהלך הביקור שוחח עם התלמידים על ברכות ומצוות כיבוד הורים, והתפעל מחכמתם התמימה של הילדים | צפו בתיעוד המרהיב (חרדים)