ביקור מרומם בירושלים

הגר"מ צדקה לתלמידי תל ציון: 'אתם הדור הבא של גדולי ישראל'

תלמידי ת"ת 'חניכי הישיבות' נבחנו בפני גדולי התורה על מסכת קידושין • הגר"מ צדקה והגר"ש כהן העניקו שבחים והדרכה רוחנית | המתכון להצלחה בתורה (עולם הישיבות)

הגר"מ צדקה עם תלמידי תל ציון (צילום: יעקב כהן)
רגעי התעלות נדירים נרשמו השבוע במעונותיהם של גדולי ישראל בירושלים, כאשר תלמידי תלמוד תורה "חניכי הישיבות" מהיישוב תל ציון עלו להיבחן ולהתברך לקראת עונת מבחני הקבלה לישיבות הקטנות. התלמידים, שעמלו בחודשים האחרונים על מסכת קידושין בהתמדה רבה, הציגו בפני ראשי הישיבות בקיאות יוצאת דופן שזכתה לשבחים מפליגים.

המעמדות המרגשים החלו במעונו של מרן ראש ישיבת "פורת יוסף", הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א. הגר"מ צדקה בחן את הבחורים הצעירים ממושכות בעיון ובבקיאות על פרק "האיש מקדש", ולאחר שהתפעל עמוקות מידיעותיהם המקיפות, פנה אליהם במסר חד וחוצב: "כמה אחריות מוטלת עליכם! אתם אמורים להיות גדולי ישראל של הדור הבא, ויש לכם אחריות בכל רגע ורגע לעבוד על כך".

המתכון להצלחה: שמירה על הקדושה

בהמשך שיחתו, העניק ראש הישיבה לתלמידים את עצת הזהב שלו להצלחה מופלגה בלימוד התורה. הגר"מ צדקה הדגיש כי מי שרוצה באמת להצליח ולהתעלות, חייב לשמור על עצמו מהשפעות סביבתיות שליליות. "צריך להיזהר מאוד מחברה רעה", התריע בפני התלמידים, "לא להתחבר לכל אחד, אתם צריכים לשמור על עצמכם ועל הקדושה שלכם כדי לצמוח לתלמידי חכמים".

דברי ראש הישיבה משקפים את הגישה המסורתית של עולם הישיבות לגבי חשיבות הסביבה החברתית בעיצוב אישיותו הרוחנית של בן הישיבה. כידוע, גדולי ישראל הדגישו לאורך הדורות כי בחירת החברים הנכונים היא אחד המפתחות המרכזיים להצלחה בעולם התורה.

ילדי תל ציון אצל הגר"מ בן שמעון (צילום: באדיבות המצלם)

חיזוק נוסף אצל הגר"ש כהן

לאחר הביקור המרומם אצל הגר"מ צדקה, המשיכו התלמידים אל מעונו של הגאון רבי יהושע כהן שליט"א. ראש הישיבה שוחח עמם ארוכות בדברי תורה ועודד אותם להמשיך ולשקוע בעולמה של תורה, תוך שהוא מדגיש את החשיבות העצומה של חזרה ושינון על החומר הנלמד - כמפתח היחיד לזכירת התלמוד לאורך זמן.

יצוין כי ביקורים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מתהליך ההכנה של תלמידי כיתות ח' לקראת מבחני הקבלה לישיבות הקטנות. המפגש עם גדולי התורה מעניק לבחורים הצעירים חיזוק רוחני משמעותי ומחבר אותם לשרשרת הדורות של עמלי התורה.

ילדי תל ציון אצל הגר"מ בן שמעון (צילום: באדיבות המצלם)

ברכות לצוות החינוכי

בסיום המעמדות המרגשים, פנו גדולי ישראל לברך באופן אישי את הנהלת תלמוד התורה על עבודת הקודש המבורכת. הברכות החמות הופנו למנהל הת"ת, הרב יצחק הלוי, ולמשגיח, הגאון רבי יצחק דניאל טראב, על המאמצים הרבים שהם משקיעים יום יום כדי לרומם ולטפח את הדור הבא של תלמידי החכמים.

כאמור, תלמוד התורה "חניכי הישיבות" בתל ציון ידוע כמוסד המשלב לימוד תורה ברמה גבוהה עם חינוך לערכי יראת שמיים. התלמידים נהנים מליווי צמוד של צוות חינוכי מסור, הכולל את המפקח החינוכי הרב ישעיהו פישר ומחנכי הכיתות הרב מאיר כהן והרב יעקב אטיאס.

הביקור אצל גדולי התורה מצטרף לשורה של מעמדים מחזקים שעוברים תלמידי המוסד בתקופה זו, כחלק מההכנה המעמיקה לקראת השלב הבא בדרכם הרוחנית - הכניסה לעולם הישיבות הקטנות.

