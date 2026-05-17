הגר"מ צדקה לתלמידי תל ציון: 'אתם הדור הבא של גדולי ישראל'

רגעי התעלות נדירים נרשמו השבוע במעונותיהם של גדולי ישראל בירושלים, כאשר תלמידי תלמוד תורה "חניכי הישיבות" מהיישוב תל ציון עלו להיבחן ולהתברך לקראת עונת מבחני הקבלה לישיבות הקטנות. התלמידים, שעמלו בחודשים האחרונים על מסכת קידושין בהתמדה רבה, הציגו בפני ראשי הישיבות בקיאות יוצאת דופן שזכתה לשבחים מפליגים.

המעמדות המרגשים החלו במעונו של מרן ראש ישיבת "פורת יוסף", הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א. הגר"מ צדקה בחן את הבחורים הצעירים ממושכות בעיון ובבקיאות על פרק "האיש מקדש", ולאחר שהתפעל עמוקות מידיעותיהם המקיפות, פנה אליהם במסר חד וחוצב: "כמה אחריות מוטלת עליכם! אתם אמורים להיות גדולי ישראל של הדור הבא, ויש לכם אחריות בכל רגע ורגע לעבוד על כך".

המתכון להצלחה: שמירה על הקדושה

בהמשך שיחתו, העניק ראש הישיבה לתלמידים את עצת הזהב שלו להצלחה מופלגה בלימוד התורה. הגר"מ צדקה הדגיש כי מי שרוצה באמת להצליח ולהתעלות, חייב לשמור על עצמו מהשפעות סביבתיות שליליות. "צריך להיזהר מאוד מחברה רעה", התריע בפני התלמידים, "לא להתחבר לכל אחד, אתם צריכים לשמור על עצמכם ועל הקדושה שלכם כדי לצמוח לתלמידי חכמים".

דברי ראש הישיבה משקפים את הגישה המסורתית של עולם הישיבות לגבי חשיבות הסביבה החברתית בעיצוב אישיותו הרוחנית של בן הישיבה. כידוע, גדולי ישראל הדגישו לאורך הדורות כי בחירת החברים הנכונים היא אחד המפתחות המרכזיים להצלחה בעולם התורה.