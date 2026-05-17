נתונים חדשים שמפרסם היום (ראשון) חושפים את היקף הגיוס של בני הציבור החרדי לצד מחסור מבצעי חמור ופערים משמעותיים בשורות הצבא.

​לפי ההודעה, צבא הגנה לישראל נדרש בימים אלו להרחבת שורותיו באופן מיידי, בעודו מתמודד עם מחסור חמור של כ-12,000 חיילים בשירות חובה, מתוכם בין 6,000 ל-7,500 לוחמים.

הפער המבצעי משפיע ישירות על מערך המילואים, שחבריו נאלצים לבצע עשרות ימי שירות בשנה על מנת להגן על המדינה בשבע זירות שונות.

​במסגרת המאמצים להשלמת הפערים, צה"ל פועל להגברת שילובם של בני הציבור החרדי בשירות סדיר ובמילואים. נתוני הגיוס הרשמיים מצביעים על מגמת עלייה הדרגתית: בשנתון 2023 התגייסו כ-2,200 חרדים, בשנתון 2024 עלה המספר לכ-2,800 מתגייסים, ובחציון הראשון של שנתון 2025 התגייסו כ-1,850 חרדים, כאשר הצפי לסוף השנה הוא חציית רף ה-3,000.

​למרות העלייה במספרים, בצבא טוענים כי היקף הגיוס הנוכחי עדיין אינו עונה על הצרכים המבצעיים, וכי המערכת ערוכה לקלוט אלפי משרתים חרדים נוספים בטווח הזמן המיידי.

מנגד, נתוני האכיפה חושפים אתגר משמעותי: מתוך כ-80 אלף אזרחים הנמצאים בתהליכי השתמטות, כ-50% מוגדרים בוודאות כבני הציבור החרדי, וכ-25% נוספים מוערכים גם הם כמשתייכים למגזר זה.

​כחלק מההיערכות לקליטתם, הרמטכ"ל חתם על פקודת מטכ"ל ייעודית המגדירה באופן מפורט את תנאי השירות, לצד כתיבת הוראת קבע משלימה.

יתר על כן, ביולי 2025 קבע הרמטכ"ל כי יש להוציא צווי גיוס לכלל חייבי הגיוס מקרב הציבור החרדי, תוך התאמת תהליך הזימון ליצירת יעילות מרבית.

​הצבא ביצע לדבריו שורת "התאמות תרבותיות" בלשכות הגיוס, הכוללות מבחנים וראיונות מותאמים, וימי גיוס ייעודיים המקפידים על כשרות ומגדריות.

במקביל, מונה תת-אלוף אבינועם אמונה לתפקיד יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים, במטרה להוות נדבך מרכזי ברתימת החברה החרדית ובבניית מסלולי לוחמה ותומכי לחימה מותאמים, כדוגמת חטיבת חשמונאים, נצח יהודה, ותוכניות טכנולוגיות כגון קודקוד ומעלות.