הרשויות בדרום קוריאה עצרו היום את תנועת המטוסים ברחבי המדינה למשך 35 דקות כדי להבטיח שקט מוחלט במהלך מבחן הקבלה הארצי לאוניברסיטאות | ההמראות והנחיתות הופסקו בכל שדות התעופה במדינה, וכלי הטיס הונחו שלא לטוס בגובה נמוך מ-3,000 מטרים, כדי למנוע רעש שעלול להפריע לנבחנים (תעופה)
הנבחנים שהגיעו מכל רחבי הארץ חברי תכניות הדגל של 'דרשו' קניין הלכה וקניין ש"ס | גדולי ישראל שביקרו במבחן הגדול הביעו את הערכתם וברכתם לעמלי התורה שזכו לקנייני נצח בידיעתה | בסמוך למבחן התקיימו מעמדי ריתחא דאורייתא עם גדולי ראשי הישיבות (חרדים)
מופלגי חסידי גור בעיר בית שמש עלו למבחן על שו"ע חושן משפט במעונו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין, אשר אף בחן את ילדיהם דפי גמרא 'מזומנים', כשלסיום ביקש למסור לאדמו"ר מגור 'כולם מועמדים להיות מורי הוראה בישראל' | צפו בתיעוד המרגש באדיבות מערכת 'דברי חמד' (חרדים)
לקראת סיום זמן הקיץ, הגיע הגאון רבי שלמה ידידיה זעפרני, גאב"ד 'כתר תורה', לישיבת 'שער המלך' למסירת שיעור כללי ובחינת התלמידים על סוגיות הש"ס שהגו בזמן האחרון | התלמידים הפגינו בקיאות מרשימה (עולם הישיבות)
במעונם של גדולי הרבנים שררה קורת רוח רבה, עת עלו למעונם תלמידי כתה ג', מת"ת 'חניכי התורה - תורת יהושע' בבאר שבע, כדי לעמוד בכור המבחן על כל החומר שלמדו במהלך השנה החולפת - תשפ"ה | הרבנים הביעו התפעלותם מידיעתם הנרחבת של ילדי החמד בחומר, והאצילו עליהם ברכות לרוב (חרדים)
עשרות אברכים ובעלי בתים מחסידות מודז'יץ נבחנו תוך שעות על אלפי דפי גמרא והלכה במסגרת תוכניות הלימוד והמבחנים שע"י ארגון 'יודעי תורתך' | בעת המבחן נכנס האדמו"ר ממודז'יץ לסיור בין הנבחנים, והביע את קורת רוחו המרובה למראה עיניו (חסידים)
במעונו של האדמו"ר ממודז'יץ, התקיים מעמד ייחודי, עת העמיד הגאון החסידי רבי יחזקאל דרברמדיקר, דומ"ץ חסידי באיאן בב"ב, מנין אברכים עילויים מהחסידות בכור המבחן על כל הלכות טהרה מיורה דעה חלק ב', במסגרת פרוייקט ייחודי להעמדת מורי הוראה בחצר הקודש מודז'יץ | האדמו"ר השתתף בכל המבחן והביע הנאתו המרובה, ובסיום האציל מברכות קודשו לרוב (חסיידם)
ביום החמישי האחרון התקיים מעמד מיוחד בבית מדרשו של הגאון הינוקא הרב שלמה יהודה בארי, כאשר תלמידי המכינה לישיבה "תורה ודעת" בבית שמש, באו להיבחן על מסכת מכות | בסיום המבחן זכו התלמידים לשמוע דברי חיזוק מ הגאון הינוקא, אשר הדגיש את חשיבות ההשקעה והעמל בלימוד התורה (חרדים)