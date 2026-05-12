מסע קרן עולם התורה לדרום אמריקה: גדולי ישראל בברזיל

על רקע הדרמה הפוליטית המתמשכת בארץ, משלחת גדולי ישראל במסגרת מסע קרן עולם התורה לדרום אמריקה שוהת כעת בברזיל. המסע, שצפוי להימשך מספר ימים ויכלול גם ביקור ראשון בארגנטינה, מתקיים על רקע הצורך הדחוף בגיוס משאבים כספיים להשלמת תקציבי עולם התורה.

במשלחת משתתפים מרנן ורבנן: הגאון רבי חיים פרץ ברמן - מראשי ישיבת פוניבז', הגאון רבי שמעון גלאי, הגאון רבי אברהם סלים - ראש ישיבת מאור התורה, הגאון רבי יעקב הלל - ראש מוסדות אהבת שלום, הגאון רבי מלכיאל קוטלר והגאון רבי יוסף חברוני מראשי ישיבת חברון. כזכור, ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש נאלץ להישאר בארץ עקב מצבה הרפואי של הרבנית.

חניית ביניים בפריז

בדרכם מישראל לברזיל, עצרו הרבנים לחניית ביניים בפריז, שם התארחו בביתו של הנגיד רבי ג'והקים כהן. במהלך השהות התפללו תפילת שחרית וסעדו ארוחת בוקר, ולאחר מכן המשיכו בטיסה הארוכה לדרום אמריקה.

עם הנחיתה בסאו פאולו, החלה סדרת הביקורים והמפגשים עם הקהילה היהודית המקומית. המעמד המרכזי התקיים בביתו של הנגיד ר' יעקב שטרן, בהשתתפות נגידי הקהילה, ראשי מוסדות התורה המקומיים ואורחים נוספים שהגיעו במיוחד מניו ג'רזי.

קריאה להתגייסות רחבה

במהלך הדינר נשא דברים הגאון רבי יעקב הלל שליט"א, שעמד על גודל השעה ועל הצורך בהתגייסות רחבה למען עולם התורה. "אם נשתדל ונתאמץ מעל לכוחתנו, הקב"ה ישיב לנו בכפל כפליים", מסר בדבריו.

לאחריו נשא דברים הגאון רבי שמעון גלאי שליט"א, שתיאר בהתרגשות את עמל התורה ומסירות הנפש של בני התורה בארץ ישראל. הרב קרא לנגידים להצטרף לקריאת "מי לה' אלי" ולחזק את לומדי התורה בשעה קשה זו.

גם הנגיד ר' עזרא איראני נטל חלק במעמד ונשא דברים, כשהוא סוקר בפני המשתתפים את הרקע להקמת קרן עולם התורה. בדבריו הדגיש כי גדולי ישראל רואים בפעילות הקרן עניין של הצלת נפשות ממש, בעיקר לאור הקיצוצים התקציביים והלחצים הכלכליים המתמשכים.

התרגשות בתלמוד תורה

בהמשך היום הגיעו גדולי ישראל לביקור מיוחד בתלמוד תורה "המאור" בעיר, שם התקבלו בשירה ובריקודים על ידי התלמידים שהתרגשו מהביקור הנדיר. הגאון רבי חיים פרץ ברמן שליט"א נשא דברים בפני התלמידים והביע את התפעלותו מהתפתחות עולם התורה ברחבי העולם.

"רואים בחוש כיצד הקב"ה דואג שבכל מקום בעולם תמשיך ותפרח התורה", אמר הרב ברמן בדבריו. בסיום המעמד חתמו גדולי ישראל שליט"א על תעודות הוקרה מיוחדות לתלמידים שסיימו את מסכת קידושין ונבחנו עליה בהצלחה.

מסע קרן עולם התורה צפוי להימשך גם בימים הקרובים, כאשר המשלחת תעבור לארגנטינה - זו הפעם הראשונה שבה מבקרת משלחת של הקרן במדינה זו. התוכנית כוללת שורת דינרים ומפגשים נוספים עם נגידי הקהילות, במסגרת המאמצים לחיזוק והחזקת עולם התורה בארץ ישראל.

יצוין כי ההחלטה להמשיך בפעילות הקרן גם בשנה השלישית התקבלה לאחר התלבטות, על רקע הקפאת חוק הגיוס. לבסוף הוחלט להפריד בין הנושאים ולהמשיך במהלך גיוס הכספים כרגיל, מתוך הבנה כי תמיכה בלומדי התורה היא צורך קיומי ללא קשר למצב הפוליטי.