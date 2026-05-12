בבלי
בשל חולשה חריגה

חרדה בפוניבז': הגאון רבי חיים ברמן - "המתמיד של עולם הישיבות" פונה לבית החולים

ל'בבלי' נודע כי הגר"ח ברמן חש חולשה חריגה בימים האחרונים. בליל שבת קודש הוא הובהל לבית החולים, שם נערכו לו בדיקות רפואיות מקיפות בסיומן הוא שוחרר לביתו | בעולם הישיבות עוקבים בחרדה אחר מצבו הבריאותי של הגאון רבי חיים בן רייזל - מי שנחשב ל"מתמיד של עולם הישיבות" (חרדים)

הגאון רבי חיים ברמן בישיבת פוניבז' (צילום: יצחק ורדי)

בפוניבז' ובעולם התורה בכלל עוקבים בחרדה אחר מצבו הבריאותי של הגאון רבי חיים ברמן, מרבני ישיבת פוניבז' ומי שנחשב למתמיד המיתולוגי של . הערב (שלישי) אנחנו מדווחים באתר 'בבלי' כי פונה בליל שבת האחרונה לבית החולים, שם נערכים לו בדיקות מקיפות.

ל'בבלי' נודע כי הגאון רבי חיים ברמן חש חולשה גוברת בימים האחרונים והוא מיעט לאכול. בשבוע שעבר גברה חולשתו והפכה לקיצונית עד כי בליל שבת הוא הובהל כאמור לבית החולים לצורך בדיקות בסיומם הוא שוחרר לביתו שם הוא שוהה תחת מעקב רפואי צמוד.

הגר"ח ברמן נחשב לאחד מסמליה הרוחניים של בשל שמירתו הקפדנית על סדרי הישיבה במשך עשרות שנים. כבר בסיומם של ימי שמחת השבע ברכות לרגל נישואיו לפני עשרות שנים, הוא מיהר להופיע בהיכל הישיבה בשעה 15:15 בדיוק - השעה הרשמית בה סדר שני מתחיל בישיבת פוניבז'.

ראש הישיבה מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל שנתקל בו, הופתע למראהו, והפטיר לעברו: "לאברך מותר לאחר ב-2 דקות". מיני אז,החל הגר"ח ברמן להופיע לסדר שני באיחור של 2 דקות והופעתו בהיכל בית המדרש בישיבה היא מעין שעון עבור תלמידי הישיבה, שעון המורה על השעה 15:17 דקות.

שמו המלא לתפילה: הגאון רבי חיים בן רייזל לרפו"ש בתוך שאר חולי ישראל

