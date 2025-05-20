הרב חיים ברמן

הגאון רבי חיים ברמן הוא אחד מרבני ישיבת פוניבז' המעטירה בבני ברק, המוכר בכינויו "המתמיד" של הישיבה. הרב ברמן הוא דודו של הרב חיים פרץ ברמן ואחיו של הרב שלמה ברמן שכיהן כראש ישיבת פוניבז'. הוא נחשב לתלמיד הוותיק של הישיבה ומייצג דמות ייחודית של התמדה והתמסרות ללימוד התורה במשך עשרות שנים.

בשנים האחרונות זוכה הרב ברמן לתשומת לב מיוחדת בקרב ציבור לומדי התורה. אירועים משפחתיים כמו אירוסי נכדתו, בת הגאון רבי אברהם צבי ברמן, עם בן הגאון רבי יצחק שניידר מרבני ישיבות בית מדרש עליון ושכר שכיר, זכו לסיקור נרחב. באירוסין אלו השתתף ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי שקרא את התנאים, מה שמעיד על מעמדו המיוחד של הרב ברמן בעולם הישיבות.

הכינוי "המתמיד" שניתן לרב ברמן משקף את אורח חייו הייחודי. הוא ממשיך להיות נוכח באופן קבוע בשיעורים הכלליים של ישיבת פוניבז', יושב בין אלפי התלמידים ולומד בהתמדה. תיעודים מהשיעור הכללי הראשון לזמן הקיץ שמסר הגאון רבי דוד לוי, מראשי הישיבה, מראים את הרב ברמן יושב בין התלמידים הצעירים, דבר המעורר השראה רבה בקרב לומדי התורה.

נוכחותו המתמדת של הרב ברמן בישיבת פוניבז' הפכה אותו לסמל של התמדה והתמסרות ללימוד התורה. הוא מייצג את הרצף ההיסטורי של הישיבה ומהווה גשר בין דורות של תלמידי חכמים. קשריו המשפחתיים עם דמויות מרכזיות בעולם הישיבות, כולל אחיו המנוח הרב שלמה ברמן שהיה ראש ישיבת פוניבז', מעצימים את מעמדו המיוחד.

הרב ברמן ממשיך להיות חלק פעיל מהחיים הרוחניים בישיבת פוניבז'. תיעודים מראים אותו משתתף בשיעורים כלליים, מפלפל בלימוד עם תלמידי הישיבה, ונוטל חלק באירועים משמעותיים. דמותו מהווה מקור השראה לדורות של תלמידים הרואים בו דוגמה אישית לחיים של תורה והתמדה בלימוד.