במסדרונות הכנסת נופלות המסכות: ראשי הסיעות החרדיות מודים בשיחות סגורות בכישלון מהדהד סביב חוק הגיוס. נוכח חוות דעת קשוחות של הייעוץ המשפטי, גובר החשש מפיצוץ בלתי נמנע מול עולם הישיבות. כעת, עיני המערכת הפוליטית נשואות להכרעתו הדרמטית של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, שתקבע האם לצאת למאבק חזיתי או להשלים עם רוע הגזירה.

פרויקט הענק של הרב יגאל כהן

דמעות של התרגשות בבני ברק: הרב יגאל כהן חתם על עסקת ענק בשווי 70 מיליון ש"ח להקמת קומפלקס חסד ברחוב עוזיאל. המתחם החדש יכלול ישיבה ל-1,200 בחורים לצד מסעדת חינם לנזקקים. גולת הכותרת היא קליניקה ייחודית לטיפול בלוחמים הסובלים מפוסט טראומה, המשלבת הכרת הטוב עם סיוע נפשי ותורני תחת קורת גג אחת המאחדת את העם.ברית מילה

קריאת השבת של הראשון לציון

הפתעה בבית הלבן: הראשון לציון, הגר"ד יוסף, פנה בשיעורו השבועי לנתניהו בדרישה לאמץ את קריאת דונלד טראמפ לשמירת השבת. הרב הביע השתאות מכך שדווקא נשיא אמריקני לא-יהודי מבין את ערך "המתנה היקרה", וקרא להנהגת המדינה היהודית לא להישאר מאחור. לקראת "שבת כלה", הציפיות מהדרג המדיני לחיזוק הפרהסיה היהודית והמסורת הגיעו לשיא חדש ומפתיע.

המלחמה על ברית המילה בשוויץ

סכנה למסורת באירופה: תלונה פלילית נגד ברית המילה הוגשה בציריך על ידי משה אריה פרידמן, המוכר כמקורב לאחמדינז'אד. חבר הפרלמנט מיכאל פרייליך חושף כי מדובר במכחיש שואה המנסה להוציא את היהדות אל מחוץ לחוק בטענות רפואיות שקריות. בקהילות היהודיות עוקבים בדאגה אחר "הלשנה מזעזעת" זו, ומאיצים ברשויות לאמץ את המודל הגרמני המגן על המצווה.