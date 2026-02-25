טלטלה פוליטית ויהודית: בכירים חרדים מודים בכישלון חוק הגיוס מול הייעוץ המשפטי; הרב יגאל כהן חנך פרויקט ענק לחיילים ונזקקים ב-70 מיליון ש"ח; הראשון לציון קורא לנתניהו לאמץ את יוזמת השבת של טראמפ; ותלונה פלילית בשוויץ מאיימת על מצוות המילה (מעייריב)
תלונה פלילית חדשה הוגשה בציריך נגד קיום ברית המילה על ידי יהודי שרודף את המצווה בכל רחבי אירופה | חשש ממשי מפני התפשטות התופעה הנוראה במדינות נוספות | חבר הכנסת היהודי בבלגיה זועם: "המתלונן מכחיש שואה ושקרן סדרתי" - וזה הפתרון לדבריו (חדשות)
באחד מבתי הכנסת בציריך שבשווייץ גילו בבוקר יום השבת - צמוד לחלונות בית הכנסת, גלון עם כ-50 ליטר בנזין | המשטרה הוזעקה בשל החשש כי מתחת לגלון הוטמן מטען חבלה | המתפללים פונו מיד לאחר תפילת שחרית ולפני אמירת ההלל | המשטרה בדקה את המצלמות ואת רכב החשודים והמרדף אחריהם נמשך (בעולם)
שמחה גדולה בקרב הקהילות היהודיות בעיר ציריך שבשווייץ, לראשונה יבנה "עירוב מהודר" סביב השכונות המרכזיות בעיר, מה שיאפשר טלטול בשבת ויקל על משפחות עם ילדים לבקר את הוריהם ושכניהם בשעות אחר הצהריים הארוכות (חרדים)