במלאות שש שנים להסתלקותו לשמי רום של הראשון לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל נערכו כינוסי תורה רבים לזכרו ברחבי הארץ | אמש נערכה העצרת השנתית בבית המדרש בביתו בשכונת בית וגן בירושלים בהשתתפות רבנים, דיינים תלמידיו ובני משפחתו | את המשא המרכזי נשא, כמידי שנה, הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף • צפו בתיעוד (חרדים)
פיניש פסח בכנסת: בעוד תקציב המדינה מאושר בתרגיל פוליטי עוקץ, הכנסת מאשרת סופית עונש מוות למחבלים למרות עתירות בג"ץ. בחזית, צה"ל נערך להריסת כפרי דרום לבנון, בזמן שבסאטמר נרשמת היסטוריה של אחדות ורבני המדינה מכרו את החמץ לנוכרי. חג כשר ודרוך (מעייריב)
הראשון לציון הגר"ד יוסף התייחס לאישור החוק המעניק לדיינים סמכות לדון גם בדיני ממונות: "תיקון עוול של עשרים שנה; חילול השם נורא בא אל קיצו. אני קורא לציבור: אל תלכו לערכאות, שערי בתי הדין פתוחים בפניכם" (חרדים)
במהלך שיעורו השבועי, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, התייחס לבחינות הרבנות הראשית לישראל, במהלך הדברים תקף הראשון לציון את בג"ץ על פסיקתו המקוממת וקרא לכל האברכים לגשת לבחינות הרבנות ללא חשש | צפו בדברים (חרדים)
יממה של טרור, אמונה ומלחמה: פיגוע קשה ברמת גן הותיר את יו"ר המועצה הדתית פצוע קשה. בבני ברק חגגו בריקודים את שחרור "אסיר עולם התורה", בעוד הרבנים הראשיים פסקו: חובה להישמע להוראות הביטחון. מטהרן שיגר היורש חמינאי איומי נקמה, ובפולין העתירו אלפים לישועה על ציונו של ה"נועם אלימלך" בליז'ענסק (מעייריב)
קריאה משותפת של הרבנים הראשיים לישראל: הראשון לציון הגר"ד יוסף והגר"ק בר מבהירים כי הנחיות פיקוד העורף הן חובה גמורה ולא עצה בלבד. "פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, הם המומחים האמיתיים ועלינו להישמע להם בקפדנות" (בארץ, חרדים)
בשל הנחיות פיקוד העורף והמתקפה מאיראן, בוטלו שיעורי התורה המרכזיים בירושלים • לראשונה זה זמן רב, בוטל השיעור המיתולוגי של הראשל"צ הגר"י יוסף בבית הכנסת 'היזדים' • גם שיעורו של הראשל"צ הגר"ד יוסף בבית הכנסת 'יחווה דעת' יימסר ללא קהל • כל הפרטים על השידורים החיים ממעונות הקודש (חרדים)
ירושלים דליטא במצפה יריחו: המחזה המרהיב שבו 160 תלמידים מסיימים יחד את כל מסכתות הש"ס הותיר את הנוכחים המומים | הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה עמאר, הגיע במיוחד להוקיר את עמלי התורה וחשף את התפעלותו מהיקף הלימוד העצום (עולם הישיבות)
במהלך כינוס של המועצות הדתיות, בהשתתפות יו"ר ש"ס אריה דרעי, הוזמן הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף לשאת דברים ובמהלך נאומו יצא מגדרו ושיבח את דרעי: "מזלנו שהוא נמצא ליד ההגה, מנהיג אמיתי שיש לו שיקול דעת ואחריות, ואני חושב שכולם שותפים לזה" (חדשות חרדים)