הראשון לציון קורא לנשיא ולראש הממשלה: הצטרפו לטראמפ

הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, יצא הערב (מוצאי שבת) בקריאה חריגה לנשיא המדינה ולראש הממשלה להצטרף לקריאתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לשמירת השבת הקרובה. הדברים נאמרו במהלך שיעורו השבועי, כאשר הראשל"צ הביע התפעלות מהמחווה האמריקאית כלפי המסורת היהודית.

כידוע, הנשיא טראמפ הכריז על השבת הקרובה, פרשת במדבר, כ'שבת לאומית' במסגרת ציון 250 שנה לעצמאות ארצות הברית. המהלך ההיסטורי כולל קריאה לנוח בשבת ולכבד את המסורת היהודית, דבר שעורר התרגשות רבה בקרב הציבור בארץ ובעולם.

"אם גוי כל כך מכבד את הדת - על אחת כמה וכמה אנחנו"

הראשון לציון פתח את דבריו בהתייחסות להכרזת טראמפ: "שמענו עכשיו שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מכל האזרחים בארצות הברית, שבת הבאה פרשת במדבר, שאת השבת הזאת כולם ינוחו באותה שבת, לרגל 250 שנה ליסודה של ארצות הברית. והוא קורא לכולם לכבד את הדת היהודית ולנוח בשבת, פשוטו כמשמעו".

הגר"ד יוסף הביע התפעלות מהמהלך: "זה לכאורה, זה נראה לנו ממש דבר פלא שאדם לא יהודי כל כך מכבד את הדת של היהודים, והוא קורא לכל האזרחים שלו לכבד את הדת, לנוח בשבת הבאה, שבת פרשת במדבר".

קריאה ישירה לנשיא ולראש הממשלה

הראשל"צ המשיך והפנה קריאה ישירה לראשי המדינה: "לכן אני קודם כל מצפה ואני קורא לנשיא המדינה ולראש הממשלה של המדינה היהודית, שיצטרפו לקריאה של נשיא ארצות הברית, לכל הפחות כאן בארץ ישראל, וגם שיקראו ליהודים בכל תפוצות הגולה לשמור את השבת הבאה".

הגר"ד יוסף הדגיש את המשמעות המיוחדת של השבת הקרובה: "'שבת כלה' - אנחנו קוראים לשבת הזאת שבת כלה לפני מתן תורה, שבת חשובה מאוד. כמה זה חשוב שכולם יצאו בקריאה, שכולנו נתאחד סביב שבת קודש".

"בזכות שתי שבתות - מיד נגאלים"

הראשון לציון הזכיר את דברי חז"ל על כוחה של שמירת השבת: "חז"ל אומרים שאם עם ישראל ישמרו שתי שבתות - מיד נגאלים". הוא הוסיף והדגיש: "אם אדם לא יהודי כל כך מכבד את הדת שלנו וקורא גם ללא-יהודים לנוח בשבת, על אחת כמה וכמה אנחנו היהודים, שיש לנו תורה, יש לנו את המסורת שלנו, יש לנו את המתנה היקרה שנקראת שבת קודש".

בסיום דבריו, חזר הראשל"צ על הקריאה המרכזית: "אני קורא לראש הממשלה ולנשיא המדינה ולכל ראשי השלטון בישראל, לצאת בקריאה אל כל העולם היהודי - גם היושבים בארץ ישראל וגם בחוץ לארץ - שבת הבאה, שבת במדבר, תהיה שבת של אחדות נפלאה, שכל עם ישראל בעזרת השם ישמור את השבת ונזכה לגאולה שלמה. אמן".

הקריאה של הראשל"צ מגיעה בעקבות ההצהרה החגיגית של הנשיא טראמפ המציינת את חודש מאי 2026 כ'חודש המורשת היהודית האמריקאית'. טראמפ כינה את המועד 'שבת 250', והסביר כי מדובר בהזדמנות ייחודית לאחד את כלל האזרחים האמריקנים סביב ערכי המנוחה, ההתבוננות הפנימית והכרת התודה.