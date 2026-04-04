באופן חריג המעורר שאט נפש, התכנסו היום שופטי בג"ץ תוך רמיסה פומבית של קדושת השבת ודנו בנושא היתר הפגנות שמאל קיצוני ברקע המלחמה עם איראן ואיסור ההתכנסות | מלבד רמיסת קדושת השבת על ידי שופטי הערכאות, הודיע בג"ץ על היתר קיום התכנסות של עד 600 איש בהבימה - למרות שהכותל נותר סגור לתפילה | כל הפרטים (חדשות)
הנרות כבר מחכים לגפרור, אתם כבר עם בגדי שבת ריחניים, ופתאום זה קורה: הילד החליט לעשות "טועמיה" מסלט החצילים ומרח חצי ממנו על הרצפה. במקביל, אתם מגלים שבכיור מסתתרת ערמת כוסות שוקו וצלחות מהצהריים, והמסדרון נראה כמו חנות נעליים. אבל רגע לפני שהטון עולה - קחו נשימה עמוקה. הנה הטיפים שיצילו לכם את השבת (מאמע, בית)
שיחת היום בעיר ביתר עילית, האברך שנענה לקריאת רבני העיר בכינוס ההיסטורי ועמד על המשמר בשערי העיר – ראה ישועה מעל לדרך הטבע | למרות ההצקות והוויכוחים עם מאחרי השבת, הוא לא נטש את משמרתו | השבוע, בראש השנה לאילנות, נסגר המעגל המרגש | הסיפור המלא (חרדים)
לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'עקבי אבירים' זי"ע, ערך האדמו"ר מסאדיגורה את סדרי השבת האחרונה במשכן המיתולוגי של החסידות בתל אביב | החסידים זכו לשבת שכולה התרפקות על העבר, בעת שהתפללו בהיכל הקדוש שבו זכו אבותיהם להסתופף בצל אדמו"רי השושלת | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)
לאחר שנים של ציפייה, זכו עשרות חסידי רחמסטריווקא בבני ברק לשבות בצל הקודש של האדמו"ר לשבת שכולה התעלות • תיאור מהשבת הנכספת, החל מנעילת הדלתות כדי לאפשר קרבה משפחתית, שיחות הקודש הממושכות בליל שבת, המעמד המיוחד לילדי החסידות והמחווה לראשי העיר בסעודה שלישית • צפו בסיכום המרומם מצאת השבת (חסידים)
בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק, במרכז החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים ציינו השבת את יום ההכתרה ההיסטורי של האדמו"ר, בח"י טבת תשנ"ז | בליל שב"ק פצח הרבי בריקוד מרטיט בפיוט 'בואי בשלום', ובסעודה שלישית פרץ בבכיות עצומות | זיכרונות מימי הבראשית - כך הפך המבנה הארעי לממלכה חובקת עולם | תיאור השבת הנכספת (חסידים)
עם צאת השבת קיבלו רבבות חסידי גור את הבשורות הטובות מעיה"ק ירושלים, כי האדמו"ר מגור השתתף בכל תפילות השבת בהיכל בית המדרש הגדול, לאחר שבוע של חולשה, ואף סעד את הסעודות עם בני משפחת המלוכה | החסידים קיבלו את הבשורות בשמחה רבה וממשיכים בתפילות להמשך חיזוק כוחותיו (חסידים)
במוזיקה החרדית פסוקים ומאמרי חז"ל הופכים למקור לעולם שלם של לחנים, המביעים רגשות משלהם - ומושרים במגוון מצבים רחב, בהתאמה לסגנון האירוע | אלו הם הקטעים שהפכו לעמודי התווך של הז'אנר - והסיפור המוזיקלי שמאחוריהם (חרדים, מוזיקה)
המוני תושבי בני ברק נהרו במהלך השבת לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר מאלכסנדר ארה"ב, בתפילות ובעריכת השולחנות הטהורים | האדמו"ר המבקר בימים אלו בארה"ק חיזק את חסידיו בערי מושבותיהם במהלך השבוע האחרון | צפו בתיעוד מצאת השבת, מסעודה שלישית, הבדלה והרחת הנר כסגולה להינצל מרוחות רעות, והריקוד לפני ברכת הפרידה (חסידים)
האדמו"ר מנדבורנה ירושלים יצא בימים אלו למנוחה בעיר מונסי שבניו יורק, למשך שבועיים. בהודעה מיוחדת שפרסמו גבאי החצר לחסידים בארה"ב, נמסר כי האדמו"ר הגיע לצורך מנוחה והבראה. משום כך, סדרי השבת והתפילות לא יתקיימו ברבים, מלבד מעמד הקידוש בליל שבת, וכן ההבדלה במוצאי שבת על ידי האדמו"ר, כמנהגו לאחר ל"א שעות | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה זכו לשבת שכולו עונג בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב 45 אשר שהה בעיר יוניאן לרגל שבת שבע ברכות לנכדתו | החסידים ותושבי המקום נהרו לתפילות ולעריכת השולחנות הטהורים | ביום ראשון, זכו לשבע ברכות ייחודית עם האדמו"ר, כשלפני כן זכו ילדי החמד למעמד מיוחד | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
הסחורים בשוק 'מחנה יהודה' בירושלים, שפשפו עיניהם בתמיהה בערב שב"ק האחרון, בראותם את הראשון לציון הגאון הרב שלמה עמאר, מופיע בשוק | עד מהרה נודע להם, כי הראשל"צ לא הגיע לקניות, אלא לעודדם להקדים סגירה לכבוד השבת | הסוחרים התחייבו לסגור בשעה 15:00 | צפו בתיעוד (חרדים)
במראות נדירים ומרגשים, תיעד הצלם שוקי לרר את האדמו"ר מלעלוב ארה"ב, אשר שוהה בשבועות אלו בארה"ק לרגל השמחה השרויה במעונו בנישואי נכדתו, בעבודתו הטמירה ביום השבת, בשעות לא שעות | האדמו"ר השוהה בעיר התורה והחסידות בני ברק, ערך את התפילות והשולחנות הטהורים מתוך דבקות והתרוממות, עם צאת השבת, מיהר הצלם לתעד את הרגעים הנדירים של עריכת סעודת שבת שנמשכה אל תוך הלילה כשפני האדמו"ר מאירות באור קדושה | צפו בגלריה ותחושו את ריח החמין והאווירה המרוממת (חסידים)
במהלך השבת הודיעו בישראל כי ארגון הטרור חמאס ממשיך להפר את ההסכם לשחרור החטופים - ולהפסקת האש בעזה | על פי המידע ולאחר בדיקות התברר כי שלושת שרידי הגופות שהועברו אמש על ידי הצלב האדום, אינן של חטופים חללים ישראלים (חדשות, מדיני)
קבוצת חיילים דתיים המשרתים ביחידת דובר צה"ל, התלוננו לרבנות הצבאית על כך שמעסיקים אותם בפעילות מיותרות בשבתות ובחגים | לאחר תקופה ארוכה של תלונות, בדובר צה"ל החליטו להכניס רב צבאי שילווה את החיילים הדתיים (חדשות)