יהודים בבלגיה ( צילום: שאטרסטוק )

המתיחות בקהילה היהודית באנטוורפן סביב פעילותה של חנות בבעלות משותפת ליהודי ונכרי בעיר הגיעה לשיא חדש עם פרסום פסק הלכה תקדימי מטעם בית הדין "מחזיקי הדת".

במרכז העימות עומדת פתיחת שערי החנות בשבתות ובחגי ישראל, בפסק הלכה חריף שפורסם תחת הכותרת "להסיר מכשול בחומת השבת", קבעו הדיינים כי פעילות החנות מהווה "זילותא דשבת" ופגיעה קשה בצביון השכונה. בהודעתם נכתב: "הננו בזה לחזור ולגלות דעתנו בדעת תורה שיש בזה זילותא דשבתא ומשום פתיחת פריצה בחומת השבת בעירנו, ובפרט שהחנות נמצאת בלב לבו של הישוב היהודי". ​כדי למגר את התופעה, הטיל בית הדין חרם צרכני על המקום ואסר על הציבור כל מגע עסקי עם החנות. "ואשר על כן אסור להיכנס לחנות לקנות מהם או למכור להם, שלא להיות מסייע ידי עוברי עבירה ופורצי גדר ר"ל", לשון הפסק. בית הדין הדגישו כי בחנו הצעות לפתרונות הלכתיים שונים שהוצגו בפניהם, אך מצאו כי אין בהם ממש וכי המצב הנוכחי אינו סובל דיחוי.

( צילום: בד"ץ מחזיקי הדת )

מנגד, קבוצת תלמידי חכמים פרסמה מסמך מפורט המשיב על הטענות אחת לאחת. לשיטתם, המקרה של החנות אינו מהווה חילול שבת הלכתי מאחר שמדובר בשותפות מוסדרת עם נכרי.

הם ציינו כי "המקורות שהובאו שם אינם עוסקים בעיקר הנידון של שותפות אמיתית עם נכרי, שנעשתה מתחילה בתנאי מפורש שיום השבת ורווחיו שייכים לנכרי".

​הפולמוס התרחב גם לסוגיית כשרות המוצרים לאחר חג הפסח. בעוד בית הדין קורא להחרמה, פרסם הרב פנחס ליבוש פדווא אישור רשמי המנקה את החנות מחשש חמץ שעבר עליו הפסח. באישור נכתב: "הנני בזה לאשר כי כל החמץ שיהיה בנמצא אחר הפסח בחנות ג'מבו היה למשך ימי פסח ברשות נכרי לבד ללא פקפוק".

​הסתירה בין עמדת בית הדין לבין ההיתרים ההלכתיים והמציאות בשטח עוררה זעם בקרב חלקים בקהילה. ביקורת חריפה הופצה נגד הדיינים החתומים על האיסור, בטענה כי לא ירדו לעומקם של הפרטים הטכניים והמשפטיים של העסק. "במחילת כבודם, חתמתם על מסמך שלא עיינתם בו", נכתב באחת התגובות, "איך אפשר בכלל לסמוך עליכם?".