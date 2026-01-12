חנות בבעלות משותפת ליהודי ונכרי באנטוורפן שבבלגיה פתחה בשבת בהסתמך על היתר הלכתי מכח בעלות הגוי | בד"ץ מחזיקי הדת ומספר רבנים קראו להחרים את החנות - בעוד רבנים אחרים אמרו כי הפתיחה בשבת מבוססת על הלכה פסוקה | הסערה בעיר החרדית (חדשות)
הסערה שפקדה את ישראל לא פסחה על נמל התעופה: מטוס מאתונה לא הצליח לנחות בישראל והופנה ללרנקה • לאחר שעות של המתנה ורגיעה ברוחות, שבו הנוסעים לישראל • עומסים כבדים ועיכובים בטיסות 'אל על' מניו יורק, פריז ודובאי • מטוסים רבים נאלצו לבצע סבבי המתנה ממושכים באוויר עד לקבלת אישור נחיתה (בארץ)
חבר הקונגרס הרפובליקני תומאס מאסי מאיים לתבוע את הממשל - הרפובליקני, בגין אי ציות וביזיון בית הנבחרים, בכך שנמנע מלפרסם מסמכים ותמונות שהיו אמורים להיחשף במלואו | מדובר בפעם הראשונה מזה 100 שנה שתביעה כזו עשויה להיות מוגשת נגד הממשל (חדשות בעולם)
הסופה קלאודיה היכתה בסוף השבוע את מערב אירופה והובילה להצפות נרחבות באזורים נרחבים בבריטניה | בפורטוגל נהרגו שלושה בני אדם, בהם זוג קשישים שנלכדו בביתם בהצפות | בתיעודים נראות הצפות הענק בבריטניה, כאשר המים הגיעו עד לצוואר (בעולם)
השר עמיחי אליהו הגיב לטענות כי ישנו רעב קשה ברצועת עזה: "הממשלה דוהרת לזה שעזה נמחקת, כל עזה תהיה יהודית" | השר ממפלגתו של בן גביר הוסיף: "לא תהיה התיישבות יהודית סגורה בגדר בתוך קנטונים – כל עזה תהיה יהודית" (חדשות)
בשעה האחרונה רץ ברשת סרטון בוא נראה שר השיכון יצחק גולדקנופף, שר ומפזז לקול צלילי השיר, "ובלשכותיהם אין אנו מתייצבים" | בליכוד ובציונות הדתית גינו את התנהגותו של השר גולדקנופף | גולדקנופף עצמו מיהר להבהיר כי הוא "מתנער ומגנה את השמעת השיר שדעתו אינה נוחה איתו" (פוליטי)
אמנם גל הקור שהיה אמור להתחיל ביום חמישי - נדחה לשבת בבוקר, אך כעת גם הוא קיבל שם בישראל, על ידי השירות המטאורולוגי בישראל, קפריסין ויוון | ומה הסיכוי שבאמת ירושלים תיצבע בלבן? | כל הפרטים (חדשות בארץ)
אחרי חודש שחון במיוחד, בסוף שבוע החורף מגיע לביקור | היום (שני) ומחר יהיה מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, והטמפרטורות יהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה, בלילה שבין שלישי לרביעי תיכנס לאזורנו סערה חורפית עם גלי קור וגשם (התחזית)
נהג בארצות הברית במדינת יוטה תיעד מפולת שלגים נדירה שהתרחשה לאחר שטמפרטורות קיצוניות וסופות שלגים פקדו את האזור | בסרטון ניתן לצפות במהירות האדירה של השלג שעוטף את צלע ההר בלבן ומגיע עד לרכבו של המצלם, שלא ברור בשלב זה אם נפגע | בתוך כך, מצב חירום הוכרז במספר מדינות בארה"ב בעקבות השלג הכבד (חדשות, בעולם)