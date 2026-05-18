"נמאס לי להתבייש"

החטא ועונשו: מערכת העיתון רועדת בגלל כתבה אנטישמית

סערה התעוררה במערכת הניו יורק טיימס בעקבות טור דעה של עיתונאי שטען להתעללות קשה בפלסטינים | עיתונאים הטילו ספק בסטנדרט הבדיקה, בעוד נתניהו איים בהגשת תביעה (בעולם)

סערה פנימית פרצה במערכת ה'ניו יורק טיימס' בעקבות טור דעה שפרסם הפרשן ניקולס קריסטוף, ובו טענות קשות על התעללות בפלסטינים בידי סוהרים ישראלים.

לפי דיווח ב'ניו יורק פוסט', עיתונאים במערכת מטילים ספק בכך שחלק מהטענות החריגות היו עוברות את סטנדרט הבדיקה הרגיל של העיתון.

אחד העיתונאים אמר בזעם: “נמאס לי להתבייש במדור הדעות”. עיתונאים נוספים הביעו חשד בנוגע למקורות שעליהם התבססו חלק מהטענות הגרפיות ביותר בטור, במיוחד הטענות על שימוש בכלבים לצורך פגיעה בעצורים פלסטינים.

הטור עורר זעם בקרב תומכי ישראל, ואף גרר איום בתביעת דיבה מצד ראש הממשלה . בלשכתו דחו את ההאשמות וכינו אותן “חסרות בסיס”.

דוברי הניו יורק טיימס הגנו על הפרסום וטענו כי הכתבה עברה “בדיקת עובדות קפדנית ויסודית”. עוד נמסר כי העדויות של 14 הפלסטינים שרואיינו “אומתו ככל האפשר באמצעות עדים נוספים, בני משפחה ועורכי דין”.

שירות בתי הסוהר הישראלי מסר בתגובה כי הוא “דוחה באופן מוחלט את ההאשמות” על התעללות מינית באסירים.

